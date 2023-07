Pagan salarios fuera de nómina; temen multas

Aunque el plazo para que trabajadores entregaran la Constancia de Situación Fiscal a sus empresas terminó el pasado 30 de junio, aún hay compañías que esperan que les lleven este documento.

Ernesto Montes Méndez, presidente del Colegio Mexicano de Contadores Públicos en Ciudad Juárez, expuso que mientras tanto, las compañías afectadas no han podido timbrar la nómina por la falta de la constancia, aunque no se ha dejado de pagar el salario.

Sin embargo, resaltó que emitir de manera extemporánea el comprobante podría ocasionarles multas de hasta 17 mil pesos con la Secretaría de Hacienda.

“Si el trabajador no llevó el documento, no se puede timbrar la nómina y no pueden hacer deducible el pago para la empresa, lo que complica el trámite”, dijo.

Para pagarles a esos colaboradores, las empresas lo hacen en efectivo, en lugar de hacerlo por transferencia bancaria, aunque se les debe formar un documento que compruebe ello para evitar problemas.

Dijo que entre sus clientes ha reportado este tipo de casos, aunque no se ha llegado a ninguna multa hasta el momento.

Resaltó que el pago a los empleados no se ha visto afectado, ya que la Ley Federal del Trabajo establece que es una obligación, aunque sí hay problemas para emitir los comprobantes digitales fiscales por ello.

“La multa de 17 mil pesos es por comprobante digital fiscal no emitido, si son varios los que no se han podido emitir, entonces se multiplica esta cifra”, expresó.

Recordó que el 1 de julio entró en vigor la obligación de la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema la Factura Electrónica 4.0, trámite para el que se requiere la Constancia de Situación Fiscal de los trabajadores.

“La postura de Hacienda fue que era un requisito obligatorio, si no iba a haber problemas”, mencionó.

Recordó que para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición el Portal para que realicen dicho trámite de manera directa en https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal.

Para obtener dicho documento, los trabajadores requieren su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su contraseña.

También está la app SAT ID que se instala en los celulares, donde después de ello, sólo se tiene que buscar la opción “Constancia de situación fiscal con CIF” y pulsar sobre ella para comenzar el trámite.

