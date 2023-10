Pagan millennials más por celulares

Monterrey, México.- A la hora de comprar un teléfono inteligente, la generación millennial es la que no escatima y paga más, según un análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Este grupo de personas que nació entre 1981 y 1993 desembolsa en promedio 4 mil 800 pesos por un equipo, tomando en cuenta que hay quienes pueden pagar mucho más, pero ese monto es la media nacional.

Con ese promedio de pago buscan contar con los modelos de gama media y alta y capacidades superiores de memoria, rendimiento, procesadores para el acceso a videojuegos, contenido audiovisual y herramientas de trabajo.

El segundo grupo con mayor gasto en los llamados smartphones son los conocidos como la Generación X, que nació entre 1969 y 1980, con un gasto promedio de 4 mil 443 pesos.

Los terceros son los nacidos entre 1994 y 2010, los llamados Generación Z, ellos en promedio pagan 4 mil 381 pesos.

Mientras que los últimos de la fila en el gasto de teléfonos inteligentes son los Baby boomers, quienes llegaron al mundo en el periodo 1949-1968, tienen un nivel de desembolso promedio de 4 mil 363 pesos, y tan sólo el 25.6 por ciento es usuario de los videojuegos.

"No obstante, la adopción de servicios de video bajo demanda en internet por suscripción y usuarios de videojuegos en este grupo se ha intensificado en años recientes, destaca la preferencia por los juegos de rompecabezas y de estrategia", describe The CIU.

En el otro extremo está la Generación Z, con los niveles más altos en el acceso y uso de la tecnología, en donde todos los usuarios móviles, el 98.7 por ciento tiene un smartphone y son usuarios de videojuegos el 93.3 por ciento, y ocho de cada 10 internautas de esta generación tienen acceso a plataformas de video bajo demanda por suscripción en internet.