Padece industria aeronáutica escasez de empleados

Monterrey— Tal y como sucede con otras industrias, la aeronáutica también padece la escasez de empleados calificados, lo que propicia que las empresas enfrenten altos costos de capacitación, que pueden fluctuar entre 5 mil y 7 mil dólares por persona, de acuerdo con Rogelio Cisneros, nuevo presidente del Monterrey Aerocluster.

El problema, explicó, es que los programas de las escuelas no permiten formar personas con los requerimientos de la industria, por lo que las propias empresas tienen que pagar por esa capacitación, aunque al final de la misma no todos se quedan.

Por ello reveló que el Cluster prepara un programa de capacitación de mano de obra, acorde al perfil de lo que ocupa la industria.

"Actualmente es muy pobre (la mano de obra) y no nada más para el sector aeronáutico, en todos los sectores tenemos escasez de técnicos calificados.

"En mi empresa en lo particular (EZI Metales) tenemos entre un 25 y un 30 por ciento de déficit de técnicos, tenemos constantemente que estar contratando gente, los entrenamos en casa", refirió.

En su caso, el costo de la capacitación por persona fluctúa entre 5 mil y 7 mil dólares al año, pero sólo el 30 por ciento de quienes la toman se queda, el resto no cumplió o se va a otras empresas.

Añadió que aunque sí hacen sinergias con escuelas técnicas, hace falta trabajar más en la actualización de los programas educativos.

Cisneros, quien sustituyó en la presidencia del Aerocluster a Carlos Ramírez, de Tecmaq, dijo además que buscan dar más impulso al desarrollo de proveedores.

Refirió que cada año las importaciones de componentes que se procesan en México tienen un valor de 2 mil 500 millones de dólares, y lo hecho en México es insignificante.

"El 85 por ciento de un avión son partes que llevan manufactura maquinada, entonces el proceso de maquinado, es por eso que en nuestro cluster, que ahora le llamamos aeronáutico y de manufactura avanzada, estamos tratando de integrar la parte de maquinado, que ese sería nuestra ventaja competitiva como Nuevo León, hay mucha manufactura de este tipo en el Estado".

A la Asamblea General de Socios también acudió Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de la Feria Aeroespacial México, que se llevará a cabo en abril, quien destacó los beneficios de acudir a este evento, el cual contará con seminarios y encuentros de negocios que abarcarán todas las necesidades de cada eslabón de esta industria.