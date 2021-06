Outsourcing, solicitan a ST retrasar registro

Agencia Reforma

Ciudad de México— Debido a los problemas para obtener el registro que permita a empresas seguir con el modelo de outsourcing pero de servicios especializados, Adecco México solicita a la Secretaría del Trabajo una prórroga para inscribirse en el padrón.

Francisco Martínez, CEO de la empresa en México, destacó en entrevista que la plataforma del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), presenta problemas y eso ha provocado que hasta el momento se hayan inscrito solamente 8 mil empresas.

“Al parecer hay muy pocas empresas que han arrancado su proceso de registro, el último dato es que solo 8 mil compañías que han iniciado su registro, cuando hay un universo de más 100 mil compañías que deberían registrarse como empresas de servicios especializados, por lo que sabemos el proceso va muy lento y la plataforma presenta fallas”, dijo Martínez al citar cifras de la Secretaría.

Aclaró que estas cifras las dio a conocer Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, al participar en un webinar con empresas del sector de autopartes. Además de que el funcionario exhortó a las compañías a realizar su registro.

El directivo de Adecco calculó que la prórroga debería extenderse hasta final de año para evitar que el proceso se realice de manera precipitada.

“Está dando bastantes problemas la plataforma para el proceso de registro y también para que muchas compañías se adapten a la nueva realidad”, consideró.

Cabe destacar que los cambios a la Ley Federal del Trabajo en materia de outsourcing permite este esquema de contratación para empresas de servicios especializados, siempre y cuando no forme parte de las actividades esenciales del centro de trabajo.

Pero para que puedan operar, deben estar registradas en el padrón en el mes de agosto.

“El componente técnico no nos ayuda y muchas compañías no saben qué hacer, si registrarse o no, y muchas compañías todavía no tienen claro si van a internalizar (personal), si van a prescindir de la gente, hay una incertidumbre bastante importante en el mercado”, manifestó Martínez.

Karina Herrera, especialista en derecho laboral en Latam Business School, dijo que a un mes de que culmine el plazo para que se cierre el padrón de las empresas de servicios especializados, existe incertidumbre por el proceso lento y burocrático.

“La situación de cada empresa es diferente, hay que buscar la que mejor se adapte a cada una de ellas y hacer un cambio estructural; es decir, una modificación al modelo, con miras a la recuperación del recurso humano con menos afectación a la empresa”, afirmó la experta.