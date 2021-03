Otorgan amparo vs ley eléctrica

Internet / El Parque Solar La Orejana interpuso el recurso legal

Ciudad de México– Ayer jueves un juez federal decidió suspender de manera provisional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), esto a pesar de su reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta acción fue impulsada después de que la empresa Parque Solar La Orejana presentó una demanda de amparo a dicha reforma. Tras ello, un juez del Segundo Juzgado de Distrito en materia administrativa señaló que la suspensión debía ser de carácter general.

El decreto de esta reforma se publicó el pasado martes, pero la suspensión aplicará para todos los participantes de la industria.

La resolución comprende a todos los integrantes del mercado eléctrico mayorista en el país, específicamente a las empresas particulares que desarrollan actividades reguladas en el sector eléctrico o que buscan realizar algún trámite.

Será hasta el próximo 18 de marzo cuando se pueda hacer una audiencia incidental, esto para decidir el rumbo de dicha inhabilitación.

“Esto es crónica de una suspensión anunciada, había muchas voces de juristas que habían anticipado que esto era violatorio de la Constitución. Nosotros creemos que se va a dar una suspensión definitiva y en el fondo del amparo también le va a dar la razón a los quejosos”, señaló Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Advirtió que ya se cuenta con el antecedente del fallo de la Suprema Corte de Justicia que le dio la razón a la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra del Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Castellanos dijo que lo previsible es que el Gobierno federal quiera hacer una modificación a la Constitución, pero ese camino es complicado porque no se lograría una mayoría calificada en el Senado.

El líder de los industriales de la transformación consideró que en todo este proceso se ha visto comprometida la confianza de los inversionistas.

“Lo que me preocupa es que ya no confíen en hacer inversiones en México, porque ven que hay un Gobierno hostil que no se quiere sentar, que quiere imponer su verdad y no se quiere sentar a negociar con la iniciativa privada”, comentó.

Según la Canacintra, hasta el momento han sido otorgadas al menos tres suspensiones con efectos generales por tribunales federales, que salvaguardan los derechos de toda la industria y a los consumidores de energía del país.

“Tomando en cuenta las afectaciones generalizadas a todos los participantes privados de la industria, se espera que el número de recursos interpuestos en los próximos días aumentará de manera significativa”, dijo la Confederación. (Con información de Agencia Reforma)