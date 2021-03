Orilla crisis a sacrificar pensión

Internet

Ciudad de México— “Llegué al límite, se me juntaron deudas de todas partes y necesitaba dinero. Créame que en estas situaciones en lo que menos piensa uno es en eso (el retiro), yo lo que quería era salir de mis problemas”.

Así narra su situación un ahorrador en Guadalajara, uno de los más de 2 millones que en la pandemia han hecho un retiro parcial por desempleo de su Afore.

En el 2020 se registraron 1.8 millones de retiros y en lo que va de 2021 otros 283 mil.

Para hacer retiros parciales de este tipo se requiere tener por lo menos 46 días desempleado y tener abierta la cuenta de Afore. Las cuentas de Afore con dos años de antigüedad pueden retirar 30 días de salario, y las que tienen cinco años, pueden retirar entre 90 días de salario o bien 11.5 por ciento de lo ahorrado, lo que resulte menor.

Un retiro parcial de las Afore, en el mejor de los casos, descuenta semanas de cotización y disminuye el monto de la pensión a la que se puede aspirar. En el peor, afecta a quienes están a punto de cumplir 60 años o 65 años y ponen en riesgo su pensión si no reponen el dinero.

“Puedo recuperar esas semanas con aportaciones voluntarias o volviendo a cotizar, pero ¿cómo le voy a hacer si no hay trabajo? Reconozco mi situación, un trabajo formal no lo voy a tener, por mi edad no me van a contratar, no voy a tener una pensión. Estoy, hasta cierto punto, pues resignado”, lamentó un cotizante de Afore Principal en Guadalajara.

Verónica González, especialista en pensiones, explicó que los retiros parciales de las Afore tienen una implicación compleja, pues quienes están a punto de pensionarse irán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y les dirán que faltan semanas de cotización, por lo que deben seguir trabajando o reponer los recursos.

“¿A esa edad quién te va contratar nada más por las semanas que te faltan?”, cuestionó.

Los ahorradores más jóvenes, añadió, no se dan cuenta que un retiro de la Afore es un préstamo sin cobro de intereses y comisiones que después tienen que devolver, con dinero o más trabajo, si no quieren afectar su pensión.