Ordenan liberar a exdirector de finanzas de Interjet

Ciudad de México— Un juez federal resolvió esta noche no vincular a proceso y liberar a Luis Alejandro Beristáin Mercado, ex director de Finanzas y de Administración de Interjet, al no haber elementos de que cometiera una presunta defraudación fiscal de 11 millones 952 mil 415 pesos.

Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, estimó que el delito defraudación fiscal equiparable fue cometido en julio de 2020, cuando Beristáin ya no era parte de la aerolínea, pues renunció en septiembre de 2017.

"En la audiencia de hoy nosotros sentados a la Procuraduría Fiscal de la Federación y al final el juez concluyó que no le es atribuible el delito al señor Beristáin, porque los hechos ocurrieron cuando ya no formaba parte de la empresa y que en todo caso es atribuible al Consejo de Administración de Interjet", dijo Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, abogado del ex directivo, tras una audiencia de casi 11 horas.

"Quiero decir que cuando ocurrieron los hechos, quienes eran parte del Consejo de Administración eran los señores Miguel Alemán Magnani y Alejandro del Valle (vicepresidente y presidente de la aerolínea)".

Beristáin fue detenido el pasado sábado en el Municipio de El Marqués, en Querétaro, y al día siguiente el juez Villar Ceballos le dictó la prisión preventiva de oficio, debido a que la modalidad del delito imputada prevé dicha medida cautelar desde la reforma al código procesal del 8 de noviembre de 2019.

Con el fallo de esta noche, abandonará el Reclusorio Sur tras seis días de confinamiento.

Su defensor Enrique Fuentes dijo previamente que los problemas legales de su cliente son consecuencia de que la empresa no cambiara la firma FIEL de Beristáin cuando dejó la compañía y luego fuera usada ilícitamente por los ejecutivos.

El fraude fiscal imputado es por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al mes de julio de 2020 y resulta del mismo caso por el cual el pasado 8 de julio se ordenaron las aprehensiones contra Alejandro del Valle y Miguel Alemán Magnani, ex presidente y ex vicepresidente de Interjet, así como de José Mejía Ordaz, apoderado legal de la aerolínea.

Cercano a la familia Alemán, el ahora procesado ocupó el cargo de director de Finanzas de Interjet hasta 2016 y luego se desempeñó como director de Administración hasta septiembre de 2017. La acreditación de su historial laboral le valieron su libertad.

A Alemán Magnani le atribuyen una supuesta defraudación fiscal de 66 millones 285 mil 195 pesos, también bajo una modalidad delictiva con prisión preventiva de oficio, lo que asegura su encarcelamiento si es detenido y procesado.

Según autoridades migratorias, Alemán salió del País el 31 de enero pasado y se encuentra en Francia, país del que es ciudadano por parte de su madre Christiane Magnani Martel y donde los nacionales no son extraditados.