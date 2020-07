Optan empresas japonesas por elevar salarios en México

Reforma

Londres— El nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte que entró en vigor el 1 de julio fue promocionado por el presidente Donald Trump como un motor de creación de empleo estadounidense, pero los fabricantes de automóviles de Japón están optando en gran medida por mantener sus operaciones mexicanas en su lugar y pagar más a sus trabajadores o incluso simplemente pagar tarifas.

De acuerdo con un artículo de Nikkei Asian Review y replicado por Financial Times, el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) requiere que el 40 por ciento o más de las piezas de cada vehículo de pasajeros sean fabricadas por trabajadores a quienes se les pague al menos 16 dólares por hora como condición para que estén libres de aranceles en la región.

Trump elogió esa característica como una forma de impulsar la producción en Estados Unidos, que tiene un salario por hora más alta que México.

La teoría de Trump era que la producción de Estados Unidos aumentaría inevitablemente para cumplir con el requisito del 40 por ciento, pero los fabricantes de automóviles japoneses, que ya habían posicionado sus bases de producción de acuerdo con el antiguo régimen del TLCAN, no están dispuestos a levantar sus plantas y volver a desplegarlas.

Una razón es el costo de mover la producción. El fabricante de piezas afiliado a Honda, Keihin, aumentará el salario por hora de los empleados de una fábrica en México a 16 dólares sel próximo mes, el triple de la tasa promedio de una fábrica de piezas en México, pero aún más barato que hacer una mudanza.

Debido a que la pandemia ha afectado las ganancias, el costo de mover la producción probablemente será demasiado oneroso en el futuro previsible, destacó.

El fabricante de componentes para automóviles Piolax aumentará el salario por hora en su planta mexicana a 16 dólares y también está instalando robots para mitigar el aumento de los costos laborales, señaló Yukihiko Shimazu, presidente de la compañía.

A Toyota, que construyó una nueva planta en México en 2015, tampoco le resulta fácil cambiar de planes. La nueva planta comenzó la producción a gran escala de camionetas en febrero. Los camiones son populares en Estados Unidos y estarán sujetos a una tarifa del 25 por ciento si no cumplen con los requisitos de contenido del T-MEC. Pero si Toyota no opera la fábrica, no puede recuperar su inversión.

"No queremos ser azotados por una política que no sabemos cuánto durará", dijo un ejecutivo de un fabricante de automóviles japonés.

Toyota le ha dicho al gobierno de Estados Unidos que invertirá 13 mil millones de dólares en el país durante un período de cinco años a partir de 2017, pero la mayor parte de este compromiso se hizo antes de que Trump se convirtiera en Presidente.

Los consumidores finalmente pagarán el precio por una producción ineficiente y un mayor flujo de componentes. El Centro de Investigación Automotriz estima que del 13 al 24 por ciento de todos los automóviles vendidos en EU estarán sujetos a aranceles. Si los fabricantes de automóviles pasan estos costos, los precios de los vehículos aumentarán entre 470 y 2 mil 200 dólares, señaló.

El CAR también dijo que las ventas de automóviles en Estados Unidos caerían en hasta 1.3 millones de unidades al año debido a la política comercial de la administración Trump, incluidas las sanciones a China.

Se estima que se perderán entre 70 mil y 360 mil empleos, lo que conducirá a una reducción de 6 mil millones a 30.4 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto.