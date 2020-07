Operan negocios muy hostigados

David Cruz/El Diario / Locales de Río Grande permanecen sin poder operar

Falta de sensibilidad por parte de las autoridades para apoyarlos, altos cobros de impuestos, problemas para enfrentar pagos de rentas y salarios por la baja afluencia de clientes son parte del panorama que enfrentan negocios y comercios por la pandemia.

A eso se agrega la inseguridad de la ciudad por casos de robos en comercios que se mantienen cerrados y el hostigamiento de inspectores de todo tipo para verificar que los que están abiertos sigan las medidas sanitarias para prevenir contagios, en donde participan desde autoridades de Salud hasta de la Secretaría del Trabajo.

Jesús Manuel Salayandía, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que los empresarios se han quedado solos en estos tiempos de dificultad, lo que ha llevado a las empresas a ‘tronar’.

“Las empresas no tienen trabajo, que es lo que no entiende el Gobierno, en tiempos de pandemia lo primero es la salud, pero ahorita ya pasamos eso, debe haber un equilibrio con la economía. Las empresas están tronando porque no tienen dinero y hay que promoverlas”, comentó.

“Tenemos que ver la manera de que las empresas tengan trabajo, la salud no nos puede detener, tenemos que convivir con el riesgo”, agregó.

También dijo que se ha creado pánico entre la gente, a tal grado de que mucha tiene temor de volver a los centros laborales.

“Está muy fácil decir ‘quédate en casa’, pero para los burócratas, porque siguen recibiendo su sueldo, pero para nosotros no es opción, porque hay que seguirle pagando a los empleados, si no reciben el salario de una semana, ya no tienen qué llevar de comer a su casa”, explicó

Rogelio González Alcocer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez, dijo que mientras que el Gobierno del Estado se niega a avanzar con la reapertura económica, les sigue cobrando impuestos, lo que mantiene al borde de la quiebra a unos 320 negocios.

Recordó que las pérdidas para más de 3 mil 500 locales en 31 plazas agremiadas a la Canaco suman 2 mil millones de pesos, mientras que 450 negocios no lograron sobrevivir a la crisis y cerraron definitivamente.

“Hay muchos negocios que siguen saliendo todos los días, hemos estado tratando de ayudar a que esto no pase, necesitamos que ya nos den la reapertura porque la mayoría está en quiebra”, expresó.

Dijo que, aunque se ha llegado a acuerdos con los administradores de los centros comerciales para cobrar sólo una parte de la renta, es difícil sostener el pago debido a que suman 17 semanas sin ningún ingreso.

Mientras tanto “el Gobierno no deja de cobrar impuestos”, resaltó.

