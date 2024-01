Operan montadeudas desde fuera del país

Ciudad de México.- Aunque el número de casos de personas defraudadas por montadeudas se ha reducido, estos grupos delictivos han comenzado a operar desde fuera del país, alertó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia.

El presidente del organismo, Salvador Guerrero, aseguró que el acceso a las aplicaciones de préstamos ilegales que engañan con supuestos beneficios fuera de la normalidad del mercado pueden empeorar la situación y llevar a una profunda vulnerabilidad psicoemocional y económica.

"El estrés financiero no se resuelve acudiendo a montadeudas, no hay probabilidad alguna de que uno encuentre una solución acudiendo a montadeudas, no existe eso, entonces no hacer caso de esas ofertas porque nos conducen a una situación peor de donde estábamos", dijo.

Guerrero indicó que hubo una disminución en el número de reportes por montadeudas de 28 por ciento entre enero y los primeros días de diciembre del año pasado, cuando se sumaron 7 mil 926 casos, frente a los 11 mil 25 del mismo periodo de 2022.

Actualmente hay indicios de que crearon una nueva estrategia para evitar su detención o disolución. A partir de los reportes del Consejo y de un seguimiento se encontró que las bandas operan desde Colombia con voces mexicanas y para México con voces colombianas.

"Lo que hace más complejo la reducción del delito, incluso los operativos", indicó.

Apuntó que por ello se requiere de un trabajo de investigación y seguimiento internacional.

La recomendación del organismo es evitar el uso de esas aplicaciones y revisar a profundidad las aplicaciones financieras que se utilicen.

Tan solo de 2021 a 2023 las personas reportaron al Consejo Ciudadano 925 aplicaciones fraudulentas de las que, de acuerdo con el último informe, 41 estaban reportadas como activas en la tienda de apps para dispositivos Android.