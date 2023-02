Ofrece Claudia García experiencia y conexión

La aspirante a la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Claudia García, destacó que entre sus principales objetivos, de llegar a ganar la contienda, está “recuperar” la buena relación con los gobiernos que, consideró, se perdió en los últimos dos años.

Aunque aseguró no estar criticando la administración de Jesús Manuel Salayandía Lara, indicó que hay mejoras que se pueden hacer más allá de la imagen del organismo empresarial y de que su representante sólo se dedique a hablar en los medios.

“Hace dos años que no nos hacen caso, queremos una industria que realmente haga trabajo interno, no todo son medios, no poner sólo la cara y estar hable y hable”, expresó.

Agregó que busca fortalecer la Canacintra no sólo de imagen, sino de manera interna, así como poner a trabajar a todas las ramas.

“Vamos a hacer las cosas diferentes”, destacó.

También agregó que se mejorarán convenios que dejó firmados Salayandía Lara y poner a trabajar a la Cámara conforme a los estatutos.

Algo que destacó es que trabajará en darle promoción a la Ley de Proveeduría que quedó pendiente en la actual administración.

Dijo que a diferencia de Rosa Isela Molina, la otra candidata a la presidencia, cuenta con conocimiento, relaciones marcadas y una experiencia de más de 20 años en la industria, así como buenas relaciones con otras cámaras empresariales.

García es apoyada por un grupo de 20 empresarios, entre los que destaca Raúl de León, expresidente de la Canacintra, y Guillermo Soria, exrepresentante de la Cámara Nacional de Comercio.

La contienda de Canacintra se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de febrero en el hotel Four Points de Ciudad Juárez para entrar en funciones ese mismo día.

