Obliga Covid a compras ‘online’

Cinco de cada 10 empresas en el país están duplicando su crecimiento en Internet

La pandemia por Covid-19 ha cambiado para siempre el comercio electrónico a nivel mundial; en México, el desarrollo acelerado del canal online de los últimos 6 meses representa que 5 de cada 10 empresas en el país están duplicando su crecimiento en Internet, y 2 de cada 10 registran crecimientos mayores al 300% en el volumen de negocios de ventas en línea.

Esta tasa de crecimiento inimaginable para un período tan corto, demuestra el incremento exponencial que sufrió el canal online y la oportunidad que representa para las empresas en el país, informó AdsMóvil, empresa de mercadotecnia.

La gente se ha movido a las ventas digitales y el hábito no desaparecerá cuando termine la pandemia: las personas antes compraban por conveniencia, en tiempos de Covid lo hicieron por necesidad y en el futuro lo harán por elección. Esta revolución ha permeado incluso a los boomers (personas nacidas entre 1946 y 1964), que han realizado algunos su primera compra en línea durante este período.

Según cifras de la encuestadora Kantar, en México el 36% de los entrevistados afirmó que seguirá incrementando sus compras online. Sin duda esto tendrá un impacto muy positivo en toda la industria, donde más empresas se volcarán al canal en línea, alentadas por el aumento de la demanda y más marcas invertirán en digital, como consecuencia de los cambios de hábitos de consumo.

Pero crear un sitio web y vender sus productos no es tan fácil. En un escenario tan dinámico, hay que mantenerse al día para hacerse notar y atraer clientes. En este sentido, Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil, reflexiona sobre el próximo escenario del comercio electrónico apalancado en 3 tendencias emergentes que permitirán el desarrollo de las ventas a distancia:

Tecnología para “convertir más”: es clave el desarrollo tecnológico y que las marcas puedan transformar más visitas en compras, así como trabajar en hacer más corto el proceso de adquisición del usuario.

Personalización: El comercio electrónico no incluye un vendedor como en el comercio tradicional para hacer recomendaciones con base a la retroalimentación con el cliente, esto no significa que la experiencia no pueda estar ajustada al consumidor.

La experiencia móvil importa más que nunca: el dispositivo electrónico es elegido en todas las etapas de la compra online, no sólo en la navegación, sino también en la transacción.

Los consumidores cada vez exigen más, lo que hace que la demanda se deba profesionalizar para crecer. Adelantarse a las tendencias y aprovechar las últimas tecnologías puede ayudar a las empresas que buscan desarrollar su canal online a impulsar las ventas, atraer nuevos clientes y aumentar la participación de mercado.

