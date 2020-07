Nueva Ford Bronco tiene lista de espera de 18 meses

Después de años de rumores y especulaciones, la Ford Bronco 2021 finalmente se estrenó el 13 de julio. La presentación del fornido SUV 4x4 desencadenó una oleada inmediata e inmensa de tráfico en la página de Ford, que hizo que el sitio web del fabricante de automóviles colapsara rápidamente bajo la presión.

El sitio web finalmente se recuperó, y las frustraciones crecientes de las partes interesadas dieron lugar a más depósitos de reserva.

Hasta ahora, Blue Oval aún no ha revelado cuántos pedidos ha tomado para su renacida SUV de dos y cuatro puertas, pero las cifras totales serán considerables: el modelo ya se enfrenta a una lista de espera de 18 meses, según informó el portal Roadshow.

Así es, si no levantó su mano digitalmente temprano, es posible que no reciba su Bronco hasta 2022, a pesar de que los primeros modelos del nuevo SUV se entregarán la próxima primavera. Esto según una fuente que habló con Car and Driver.