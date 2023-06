'No tienen llenadera', dice CCE, por reducción de jornada laboral

Ciudad de México.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, aseguró que se han aplicado cambios en el ámbito laboral importantes pero que "es hora de ponerse a trabajar" porque México está en competencia para llevarse las inversiones.

El titular del organismo se opone a la reforma para modificar la jornada laboral que se discutirá en el Congreso en el próximo periodo de sesiones.

"Hubo un paquete laboral importante, traemos un salario mínimo que como nunca, en la historia se había elevado tanto, días de vacaciones, pensiones, ha habido una serie de cambios y ha habido modificaciones a varios artículos.

"En un ánimo de balancearnos multilateralmente por recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero pareciera que no tienen llenadera, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, no a 'no trabajar'", subrayó en entrevista.

Dijo que en lugar de reformas como esta, habría que buscar equilibrios para que la población pueda estar por arriba de la línea de bienestar.

La reforma para acortar la jornada laboral en México plantea la reducción del tiempo laboral de 48 a 40 horas semanales, con dos días obligatorios de descanso. La discusión para su aprobación quedó pendiente para el próximo periodo de sesiones, que iniciará en septiembre.

Esta iniciativa se suma a otras como la del incremento del periodo vacacional para que pase de seis a 12 días, después del primer año de trabajo.

También a la publicación de la Norma 37 sobre el teletrabajo, donde se establecen una serie de obligaciones para los patrones, como aportar una parte de los insumos para los empleados que laboran a distancia.

Ante este panorama, Cervantes afirmó que existen muchos retos y preocupaciones hacia adelante para aprovechar el fenómeno del nearshoring en México, por lo que no hay que crear iniciativas que puedan desmotivar la inversión.

"En México estamos en un momento importante, pero estamos en competencia, hay varias naciones que también se quieren llevar la inversión. No sé de qué lado están los legisladores", comentó.

Enumeró que parte de lo que le falta a México es mano de obra especializada, y parques industriales para recibir la inversión que está llegando.

"Hay retos en los cuales hay que enfocarnos y preocuparnos", recalcó.

Cervantes indicó que iniciativas como la de reducción de la jornada laboral no sólo tiene costos para el sector privado, sino también para el Gobierno porque involucraría a los trabajadores al servicio del Estado.

"Imagínate los costos, estas iniciativas son transversales, no sólo es el costo para las empresas de horas extras, sino al Gobierno también y eso lo pagan todos los mexicanos. Estamos valorando, estamos en pláticas con sindicatos", subrayó.

El líder empresarial añadió que debe haber diálogo con todos los sectores para plantear los inconvenientes de esta reforma.