No persuadiremos a Afores de invertir en obras de 4T: Consar

Ciudad de México– Ninguna administradora de fondos para el retiro (Afore) ha invertido un solo peso en alguno de los proyectos emblemáticos de la actual administración y el Gobierno no les aplicará “manita de puerco” para que lo hagan, aseguró Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Vela Dib sostuvo que las autoridades no van a presionar ni persuadir a las Afores de que inviertan en proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía o el Tren Maya que pudieran implicar riesgos para los recursos de los trabajadores.

“Una cosa que quiero dejar muy clara como autoridad que representa al sistema financiero es que no le vamos a ‘torcer el brazo’, no le vamos a hacer ‘manita de puerco’, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral sobre las administradoras para que inviertan en proyectos en las que ellas, libremente y dentro de lo que marca el régimen de inversión, no puedan o no deban invertir”, dijo en el webinar “El Sistema de Ahorro para el Retiro a 24 años de su creación”.

“Con eso quiero dejar tranquilos a los mexicanos de que las inversiones de las administradoras no son una inversión discrecional y que el Gobierno no va de ninguna manera a ejercer presiones sobre las Afores para que inviertan en proyectos que, desde el punto de vista de las mismas, pudieran implicar ciertos riesgos para los ahorradores”, insistió.

La Consar señaló que el destino de los recursos de las Afores tiene que pasar por la aprobación de los comités de inversiones de las propias administradoras, los cuales cuentan con consejeros independientes que a su vez son expertos en inversiones y en temas financieros.

Además, las inversiones de las Afores implican un proceso en donde está involucrado el Comité de Análisis de Riesgos de la Junta de Gobierno y el Comité Consultivo y de Vigilancia de la Consar.