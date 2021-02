‘No pensaré más en el efectivo’

Internet / Las ventas minoristas digitales aumentaron en EU un 37% en el tercer trimestre, respecto al mismo período del año anterior

Peter Coffey, un redactor publicitario, ha usado efectivo sólo una vez desde que comenzó la pandemia de la Covid-19: para comprar un automóvil usado.

Cuando inició la crisis sanitaria, configuró la función para pagar con sus tarjetas de crédito a través de su teléfono inteligente. “Algunos lugares no aceptaban efectivo. Acabo de adquirir el hábito de no pensar nunca en efectivo”, dijo a Fox Business.

Coffey, de 28 años, que trabaja de forma remota desde Tucson, Arizona, dijo que espera seguir usando tecnologías de pago sin contacto después de la pandemia. “Es genial la cantidad de veces que he ido a la tienda y me he dado cuenta de que no tengo mi tarjeta de crédito. Está bien, sólo hago tapping con mi teléfono”, aseguró.

Él y muchos otros consumidores estadounidenses están evitando el efectivo por varias razones, incluida la conveniencia y el deseo de evitar billetes y monedas como posibles fuentes de transmisión del coronavirus. De la misma manera que la pandemia de la Covid-19 ha cambiado la forma en que trabajamos, compramos y socializamos, también ha cambiado la forma en que mucha gente paga por las cosas.

Las ventas minoristas digitales aumentaron un 37% en el tercer trimestre, ajustado estacionalmente, respecto al mismo período del año anterior, según el Departamento de Comercio. El efectivo no era una opción para esos pagos: gastar en línea o usar una aplicación como Uber Eats requiere un método electrónico como una tarjeta de débito o una cuenta de PayPal.

“Un tema central de Covid-19 es que las cosas que habrían tomado cinco años están tomando cinco meses, y es un refuerzo de las tendencias existentes. Lo mismo ocurre con el efectivo ”, dijo Kenneth Rogoff, economista de la Universidad de Harvard.

En todo el mundo, los temores de infección han impulsado un aumento en los pagos sin contacto (pagos electrónicos como Apple Pay y ofertas de tocar para pagar que evitan incluso deslizar o insertar tarjetas) según las compañías de tarjetas de crédito.

La participación sin contacto en las transacciones en persona creció al menos un 10% en más de 80 mercados para Mastercard Inc. en 2020, impulsada por la demanda de mayor velocidad y seguridad, dijo su presidente ejecutivo Michael Miebach en una conferencia telefónica sobre ganancias.

El cambio, a más pagos electrónicos podría estimular el gasto de los consumidores, dando un impulso al crecimiento económico, una vez que las vacunas generalizadas de Covid-19 permitan una recuperación económica más completa, dicen los analistas. Cuando los compradores pagan con plástico, tienden a gastar más.

