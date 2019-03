No limitaremos a calificadoras: AMLO

Ciudad de México– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno respeta la labor de las calificadoras financieras respecto del desempeño económico de suadministración.

“Estamos abiertos al escrutinio internacional en lo político y económico, México es un país libre y no tenemos nada que esconder y estamos a favor de la transparencia”, dijo en su conferencia en Palacio Nacional.

“Esto de las calificadoras es su trabajo, lo respetamos, no vamos nosotros a limitar su función, estamos seguros de que va bien el Gobierno, va bien la economía, vamos a crecer y darles un ejemplo de cómo, combatiendo la corrupción, que muchos han soslayado, tolerado o no incluido en sus variables, se puede tener una economía fuerte sin déficit, sin deuda, sin inflación, sin devaluaciones”.



Pide evaluar corrupción

Sin embargo, el mandatario pidió que estas calificadoras también evalúen los índices de corrupción.

“Porque esa es una variable que lo distorsiona todo, porque puede ser el mejor modelo económico, bien definido, y si impera la corrupción en un país, al final de cuentas la economía no crece y se cae en crisis financieras, ese es el caso de México, de cómo dominaba la corrupción y por eso estamos nosotros pagando los platos rotos, pero va a ser transitorio”.

López Obrador no se pronunció sobre la iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado para vetar a algunas calificadoras que no se conduzcan de manera objetiva.