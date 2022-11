No hay que temer a legitimar contratos laborales: STPS

Ciudad de México.- La legitimación de contratos colectivos laborales es un requisito del T-MEC, por lo que se convierte en una obligación a la que no hay que tenerle miedo, expuso Esteban Martínez, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

"No hay que tenerle miedo a la consulta, no hay que tenerle temor a la organización obrera, sindical, no hay que tenerle miedo al diálogo, creo que estás dinámicas fortalecen a las empresas y sindicatos", expuso Martínez durante su presentación en el Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM).

Hasta ahora se han legitimado 200 contratos colectivos correspondientes a la industria automotriz con el voto de 110 mil trabajadores.

Martínez destacó que el principal beneficio de legitimar contratos colectivos es la certeza presente que les da a los trabajadores y empresas, además de la tranquilidad que vendrá a futuro cuando se cumpla el plazo que marca el T-MEC, el cual ya está cerca.

"La certeza se traduce en mayores inversiones y mejores inversiones y en mayor competitividad de México en una industria tan importante para nuestra economía como es la automotriz ", expuso.

El plazo establecido en el Tratado para legitimar los contratos colectivos arrancó el 1 de mayo de 2019, cuando se publicó la reforma laboral y concluye el primero de mayo de 2023.

"Durante estos cuatro años todos los contratos colectivos tienen que pasar por un proceso de consulta a las y los trabajadores para que ratifiquen su contenido", afirmó.

Movilidad verde

Mientras que la industria del auto de combustión interna tuvo más de 100 años para su desarrollo, el tiempo para los vehículos eléctricos está más limitado, destacó Nazareth Black, directora ejecutiva de Zacua México, en su participación en el CIIAM.

Debido a las condiciones climáticas actuales el desarrollo de la industria electrónica está más limitado.

"No traemos 130 años como para irnos al pasito y si le agregamos la situación actual hay que buscar moverse rápido, eficiente y tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles", resaltó Black.

Por su parte, Héctor Andrade, director de planeación en infraestructura y oficial ambiental de Audi, dijo que en 2050 todas las fábricas de esa armadora deben ser de cero impacto ambiental.