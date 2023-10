No hay que descartar crisis financiera en China

Nueva York, Estados Unidos.- La segunda economía más grande del mundo tiene una burbuja inmobiliaria que se está desinflando, gobiernos locales batallando para pagar sus deudas y un sistema bancario muy expuesto a ambos.

En cualquier otro lugar, estos factores serían vistos como precursores de una crisis financiera. Pero no en China, dice la opinión generalizada, porque sus deudas se deben a inversionistas nacionales y no extranjeros, el Gobierno ya respalda gran parte del sistema financiero y tecnócratas capaces están al pendiente de todo.

La creencia popular podría estar peligrosamente desactualizada.

Los desequilibrios fiscales y financieros de China son tan grandes que han llevado al país -y, debido a su tamaño, al mundo- a territorio inexplorado. Simplemente no sabemos qué tan bien la economía china y un liderazgo ahora concentrado en manos del Presidente Xi Jinping pueden sortear estas tensiones.

La magnitud del problema surge de una serie de reportes publicados la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional.

Primero, si bien China reportó un crecimiento económico mayor de lo esperado del 4.9% en el año transcurrido hasta el tercer trimestre, sus perspectivas a mediano plazo claramente se han deteriorado. El FMI considera que el crecimiento del país promediará sólo el 4% en los próximos cuatro años, por debajo de su proyección hace un año del 4.6%. Esto hace que sea mucho más difícil salir de sus deudas que cuando el crecimiento era del 10%, hace más de una década.

Segundo, el FMI también ha elevado las proyecciones de los déficits del Gobierno chino, que ahora ven aumentando del 7.1% del PIB este año al 7.8% en el 2028. Entre las principales economías, sólo Estados Unidos se acerca, lo cual no es precisamente tranquilizador.

El problema no es con el Gobierno central sino con los gobiernos locales que se endeudaron fuertemente vía vehículos financieros fuera del balance contable para financiar proyectos de desarrollo urbano. Sus pasivos ahora equivalen al 45% del PIB e incluirlos en la deuda pública de China dispararía el total al 149% del PIB para el 2027, por encima del 141% de Italia.

Los gobiernos locales chinos han tenido dificultades para pagar sus deudas a medida que las ventas de tierras, una fuente principal de ingresos, se han agotado. De hecho, el FMI estima que el 30% de los vehículos de financiamiento de los gobiernos locales "no son viables sin el apoyo del Gobierno".

Este es un gran problema para los bancos chinos, que son tenedores del 80% de esa deuda. Tan sólo la mitad del costo de reestructurar esa deuda les impondría cargos por deterioro de 465 mil millones de dólares, eliminando 1.7 puntos porcentuales de la relación entre el capital que absorbe pérdidas y los activos, estima el FMI.

Para empezar, los bancos chinos, en comparación con sus pares globales, no están tan bien capitalizados. Y una recesión agotaría significativamente ese capital, como lo ilustran las pruebas de tensión que el FMI realizó a bancos de todo el mundo. Para China, el FMI simuló un escenario adverso en el que el crecimiento promedia el 1% en lugar del 5% durante tres años y el valor de las propiedades disminuye. El resultado: los ratios de capital de los bancos chinos se desplomarían del 11% el año pasado al 7.1% en 2025, el peor de todas las regiones sometidas a las pruebas de tensión.

Los bancos chinos en su mayoría son propiedad de los gobiernos central o locales, o controlados por ellos, que presuntamente no los dejarían quebrar, evitando pánicos bancarios. En el último episodio de problemas bancarios en China hace 20 años, los préstamos incobrables se transfirieron a su valor nominal a empresas paraestatales de gestión de activos.

Pero a veces las crisis financieras ocurren porque los inversionistas locales, no extranjeros, huyen. Tampoco son siempre rápidas y violentas, como la crisis financiera mundial del 2007 al 2009. Algunas se desarrollan a lo largo de años, como ocurrió en España en los años 1970, Estados Unidos (con sus instituciones de ahorro y préstamo) en los años 1980, y Suecia y Japón en la década de 1990.

Los orígenes de las grandes deudas de China son, en muchos sentidos, un caso clásico de riesgo moral. Los promotores y los gobiernos locales pudieron endeudarse tanto porque los prestamistas asumieron que Beijing los rescataría. Pero esa suposición se basa en garantías implícitas, no explícitas, y esa ambigüedad es potencialmente desestabilizadora.

Logan Wright, director de investigación sobre China en Rhodium Group, una firma de investigación, dijo que una crisis financiera en China no se originaría con un shock externo o una revaluación repentina de los activos para reflejar los precios más bajos del mercado. En cambio, sucedería cuando los inversionistas que supusieron que el Gobierno respaldaba sus activos se enteraran de que no es así.

Por ejemplo, "anteriormente se consideraba que el sector inmobiliario era demasiado grande para quebrar, hasta que de repente las propias prioridades de políticas de Beijing fueron percibidas de manera diferente. Entonces surgieron muy rápidamente los riesgos crediticios a medida que las finanzas de los desarrolladores eran vistas con cada vez más escepticismo", dijo Wright.

A medida que el respaldo implícito del Gobierno es retirado de los activos periféricos, los inversionistas podrían asumir que ya no se aplica a los activos medulares como los pequeños bancos, los préstamos hipotecarios y luego los gobiernos locales, indicó Wright. "Ese es el camino potencial hacia la crisis".

Los funcionarios chinos están muy conscientes de estos riesgos y han tomado medidas tentativas para reestructurar las deudas de los gobiernos locales y empujar a los desarrolladores en problemas a terminar los proyectos.

Pero las deudas son demasiado exorbitantes y el crecimiento demasiado lento para que China pueda barrer los préstamos incobrables bajo la alfombra como lo hizo hace 20 años, dijo Martin Chorzempa, un experto en China del Instituto Peterson de Economía Internacional. También le preocupa que bajo Xi, la calidad de la gobernanza se haya deteriorado.

"Me preocupa un éxodo de talento, una reducción en los indicadores económicos que se publican y un menor espacio en China para el debate económico. Todas esas cosas me preocupan porque tal vez no capten el panorama completo".

¿Qué significa esto para el resto del mundo? Un atolladero financiero de varios años que deprima la confianza del consumidor chino debilitaría la demanda de importaciones y al mismo tiempo elevaría las exportaciones, presionando a los productores extranjeros.

Y si bien el contagio está circunscrito por las limitadas conexiones entre el sistema financiero de China y el del resto del mundo, ese sistema sigue siendo, en términos absolutos, gigantesco. Si comienza a tambalearse, los efectos dominó seguramente se sentirán en el extranjero.