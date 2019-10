Niegan frenar a Emirates pese a amparo

Ciudad de México— Un Tribunal federal negó suspender la llegada de la aerolínea Emirates a México, al rechazar que un amparo ganado recientemente por Aeroméxico sea argumento suficiente para ello.

El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa notificó este miércoles la sentencia en que negó la suspensión provisional solicitada por la empresa mexicana, como parte de un amparo en el que cuestiona el convenio que permite a Emirates operar la ruta hacia Dubai con escala en Barcelona.

Aeroméxico había ofrecido como prueba la sentencia dictada el pasado 20 de septiembre por la Jueza de Distrito Olga Lidia Treviño, quien en otro amparo de esa aerolínea, declaró ilegal un memorándum de entendimiento entre México y los Emiratos Árabes Unidos, firmado en 2016 por un funcionario de la SCT que, según la Jueza, no tenía facultades para representar a la dependencia.

Dicho memorándum fue prorrogado por dos años en 2018, acto que Aeroméxico reclama en el amparo en el que buscaba la suspensión, promovido el pasado 23 de septiembre.

El tribunal colegiado, sin embargo, rechazó por unanimidad que la sentencia de la Jueza Treviño sea suficiente para suspender la asignación de horarios a Emirates para operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir del 9 de diciembre.

"Lo anterior porque, por una parte, se trata de dos actos jurídicos distintos, por lo que lo resuelto sobre uno no necesariamente afecta la validez del otro y, por otra, lo considerado por un Juez de Distrito en una decisión que no ha causado ejecutoria, no vincula a este tribunal colegiado", afirmaron los magistrados.

La sentencia de Treviño fue impugnada por Emirates el 21 de octubre y mientras no sea confirmada en segunda instancia, no causa ejecutoria y no genera obligaciones al Gobierno.

Una de las magistradas del tribunal colegiado, Amanda García González, anexó un voto concurrente en el que afirmó que suspender la llegada de Emirates "impediría la implementación de medidas orientadas al uso eficiente, seguro, competitivo, no discriminatorio y continuo de los servicios aeroportuarios, lo que es de interés general para la sociedad".

Aeroméxico también busca obtener la suspensión en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, donde se tramitó el amparo en el que obtuvo la sentencia favorable.

La empresa solicitó el 22 de octubre abrir el incidente de suspensión de ese juicio, con la idea de que al existir ya una sentencia en su favor tendría que operar la figura de la "apariencia de buen derecho" y frenarse la entrada de Emirates por derivar de un memorándum ilegal.

No está garantizado que la suspensión será otorgada, pues la jueza Treviño, que concedió el amparo, lo hizo en auxilio del Juzgado Décimo Cuarto, cuyo titular, Víctor Luna Escobedo, podría tener un criterio distinto.