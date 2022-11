Niega Index afectaciones económicas por desfase

Ciudad Juárez.— A poco más de una semana del desfase de horario entre Ciudad Juárez y El Paso, la presidenta de Index Juárez, Fabiola Luna Ávila, afirmó que no ha habido ninguna afectación económica.

Con ello desmintió a Marcelo Vázquez, delegado regional en Chihuahua de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), que afirmó pérdidas de 18 millones de dólares diarios ha dejado para los agentes de Comercio Exterior el desfase de horario.

“Sí escuche la semana pasada esa opinión, pero en el tema de las operaciones de comercio exterior se eliminó ese riesgo al momento en que se ajustaron los horarios de la aduana mexicana y americana. Se mitigó ese daño que habría”, expresó la líder del sector de manufactura.

De acuerdo con el delegado de la ANIERM, las afectaciones son porque los productos que se fabrican en las empresas de manufactura no alcanzan a llegar a tiempo a su destino en Estados Unidos.

“Las cargas no terminan de llegar a tiempo, las exportaciones tampoco ni la materia prima, paran líneas de producción y los comercios igual, no alcanzan a sacar a pisos sus mercancías”, dijo.

Sin embargo, la presidenta de Index Juárez insistió que no se tuvieron impactos de este tipo con el desfase de horario.

“No ha habido cambios ni siquiera en los horarios laborales ni en la operación, una hora no te hace la diferencia porque al final la recuperas en el día, entonces en realidad no hay ningún impacto que se considere hasta el momento. Sí iba a haber en un inicio, pero no se dio”, resaltó Luna Ávila.

Descartó también retrasos en la entrega de insumos o en las exportaciones.

“Siempre hay una planeación que considera todos los riesgos que pudiera haber; si una mercancía no va a llegar a tiempo por ese motivo, se avisa al cliente para que sepa qué es lo que está pasando”, agregó.

En ese sentido opinó Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, quien refirió que se evitaron pérdidas económicas de hasta 24 millones de dólares al día con estos cambios hechos por el administrador de la Aduana, Cecilio Martínez Arcos, quien se coordinó con las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para que los puntos de cruce mexicanos abrieran y cerraran una hora más tarde.