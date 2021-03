Niega AMLO permitir ‘envenenar al pueblo’

Internet / Maíz amarillo procedente de EU

A. Baranda C. Guerero Agencia Reforma

Ciudad de México— Luego que asociaciones de productores agrícolas de Estados Unidos urgieron al Gobierno de Joe Biden a intervenir contra medidas tomadas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que respeta los cuestionamientos, pero mantendrá sin cambios su política en la materia.

“Respetamos mucho el que hagan estos cuestionamientos, desde luego es su derecho, pero nosotros estamos aplicando una política para acabar con la corrupción, para impulsar el campo, para lograr la autosuficiencia alimentaria”, señaló.

“Y al mismo tiempo para no dañar la salud de los mexicanos. Hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, de los consumidores y no vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo”.

Reforma publicó ayer que las asociaciones de productores agrícolas más importantes de EU, señalaron que medidas tomadas por México incluyen barreras para la importación de productos orgánicos a México y el uso de maíz transgénico y glifosato.

En una carta dirigida al secretario de Agricultura de EU, Tom Vilsack, y a la nueva representante comercial, Katherine Tai, instaron a atender esta “importante relación comercial” con México que, aseguraron, se deteriora rápidamente.

“Suele pasar que los que antes se quedaban con los subsidios, se quedaban con los créditos, ponían a los funcionarios en el caso del campo, los que se quedaban con el presupuesto, pues ahora no están muy conformes que digamos y antes no había ninguna limitación”, dijo López Obrador.

“¿Sería el caso de los productores estadounidenses?”, se le preguntó.

“Pues puede ser, incluso hay senadores en EU que tienen como política, sobre todo para sacar raja en lo electoral, el bloquear la producción de los agricultores mexicanos, el caso del tomate y otros productos. Son mecanismos de presión que se utilizan”, respondió.

En la conferencia mañanera, el mandatario afirmó que no se trata de “producir por producir”, sino de respetar las recomendaciones sanitarias para la producción y el consumo de alimentos.

“No vamos a permitir el maíz transgénico y, en el caso del glifosato, estamos regulando su ingreso porque está demostrado que causa daño, es un herbicida, es un químico y tenemos que cuidar la salud. Respetamos el punto de vista de todos, pero somos independientes”, recalcó.

“¿No habría un cambio de postura o de reglas?”, se le cuestionó.

“No, es la misma política, procurar consumir en México lo que producimos, que no tengamos que comprar maíz, que no tengamos que comprar frijol, arroz, hemos llegado al extremo de comprar el 85 por ciento del arroz que consumimos, cada vez que estemos en la mesa con un plato de arroz pensemos, pues, que no se produce desgraciadamente en México y antes se producía”, indicó.

López Obrador rechazó que haya un deterioro de la relación comercial agrícola con EU, como acusaron los productores, y para muestra, dijo, está creciendo la exportación de productos mexicanos a ese país.

Tras acusar a los gobiernos anteriores de abandonar la actividad productiva del campo, destacó que su gestión no sólo está apoyando a los productores, sino logrando el aumento el sector agropecuario.

“Ese es el dato, estamos produciendo más aun con la pandemia, el año pasado creció el sector agropecuario en más de 2 por ciento. El sector industrial, el sector de servicios, turismo, comercio, se desplomaron por la pandemia, el que se mantuvo en pie fue el sector primario, el campo, la producción agropecuaria y la pesca”, aseveró.