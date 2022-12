Negocia Honeywell proveeduría local

Representantes de Honeywell en la ciudad de Chihuahua se reunieron con proveedores locales, quienes buscan venderles los insumos que necesitan para sus procesos de manufactura.

La empresa dio a conocer el monto de la inversión de 85 millones de dólares en un campus que llegará a un millón de pies cuadrados junto al Cenaltec en la capital del estado, por lo que se reunió con 80 potenciales proveedores, entre ellos 10 de Ciudad Juárez.

Honeywell realizó este evento con los proveedores luego de haber pasado un filtro, que en el caso de Juárez se realizó en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de la localidad.

Bel Manufacturera, Vonwise, AMD, Ampro, EFiMs, Imssa Manufacturing Services, Industrias CCJ, Neveska y Diseño Manufactura e Integración fueron las empresas juarenses participantes en este encuentro de negocios.

Oportunidades para locales

Los proveedores tienen la oportunidad de venderle partes para la construcción de complejos sistemas de distribución por cintas transportadoras.

Acompañados por la Canacintra Ciudad Juárez, los empresarios juarenses acudieron a este encuentro de negocios con la transnacional que montará una operación para armar conveyors o cintas de transporte dirigidas a los grandes del comercio en línea.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de Canacintra, expuso que dicha empresa se encuentra en plena expansión, por lo que se trata de una oportunidad de ventas para los proveedores juarenses.

“Ya saben que hemos estado trabajando mucho con la proveeduría y por eso estamos participando en este be to be con la gente de Honeywell, para que nos expliquen cuáles son los requerimientos de esta expansión que van a tener y sus necesidades de compra desde el punto de vista técnico”, dijo.

‘Abrir el abanico’

“Quieren (Honeywell) abrir mucho el abanico para comprar más aquí en lo local, lo regional, y eso es bueno”, agregó el líder industrial.

Recordó que ese organismo promueve una Ley de Proveeduría Local, encaminada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Sin embargo, dicha iniciativa se encuentra aún en la Cámara de Diputados, por lo que no se ha podido avanzar con el tema.

De acuerdo con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre de este año ese sector adquirió insumos por 87 mil 962 millones 176 mil pesos, de los cuales sólo mil 324 millones 919 mil pesos fueron locales, lo que equivale al 1.5 por ciento.

