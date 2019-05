Necesitará AMLO más inversión privada: Slim

Ciudad de México— La reducción de ingresos petroleros y la baja inversión desde el Presupuesto, hará que el actual Gobierno requiera más inversión privada que otras administraciones, para Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso.

Así lo señaló el empresario en el marco del VII Simposium de Centros Históricos, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

"Este Gobierno en particular, yo creo que va a necesitar más inversión privada de lo que necesitó, por ejemplo (Felipe) Calderón. Al Presidente Calderón le entraron de recursos de petróleo 460 mil millones de dólares, con el Gobierno del Presidente Peña entraron 300 mil, con el de Zedillo 109 mil", explicó.

"Con el de este Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está muy abajo, porque la producción de petróleo, por dar un ejemplo, ha caído a la mitad. Este Gobierno más que ninguno otro necesita

inversión privada".

Debido a que ésta es una Administración que da especial cuidado al presupuesto, quizá más de la cuenta, consideró, que para subir la inversión pública recortan el gasto corriente, está aún lejano del ideal de inversión

"El Secretario de Hacienda (Carlos Urzúa) dijo que la inversión pública, creo que dijo 2.6 por ciento, es nada, que la quieren subir a 5 (por ciento), por eso están apachurrando el gasto corriente, confundían inversión con gasto corriente y este Gobierno está buscando reducirlo para tener más inversión", mencionó.

"El Secretario de Hacienda dijo necesitamos 20 o 22 por ciento del PIB de inversión privada, entonces 5 (por ciento) del Gobierno federal más 20 o 22 (de inversión privada)".

Cuestionado sobre si el Gobierno actual brinda las condiciones necesarias para invertir respondió que sí las hay.

Slim señaló que para alcanzar la meta de un crecimiento de 4 por ciento es necesaria una inversión de hasta 27 por ciento del PIB, pero si el Gobierno sólo aporta el 2.7 por ciento con el Presupuesto, el resto debe ser capital privado.

Puntualizó que el País requiere niveles de inversión privada muy altos, para alcanzar un crecimiento que al menos no se alcanzará en éste o el siguiente año.

Asimismo, señaló que para fomentar inversiones, el empresario no sólo espera oportunidades, sino que requiere una demanda que atender, porque que es fundamental la consolidación de las clases medias.

"Lo que hace que el empresario invierta es el mercado, que haya demanda, por eso es tan importante; y lo he dicho muchas veces, el combate a la pobreza no sólo es un problema moral y ético o de justicia social, es una necesidad económica", apuntó.