Multarán a la Bolsa Mexicana por falla en octubre

Tomada de internet

Ciudad de México— La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impondrá a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) una multa por la falla en sus sistemas el pasado 9 de octubre, la cual le impidió reanudar la sesión bursátil ese mismo día.

Marcos Martínez Gavica, presidente de la BMV, explicó que al no poder reanudar la operación en menos de una hora, el centro bursátil se hizo acreedor a la multa, que aún está por definirse.

"La afectación es para nosotros y de nosotros al proveedor porque evidentemente nos van a multar y hace bien la CNBV en ponernos una multa y hace bien en ponernos a prueba como nos puso, hizo muy bien nuestro equipo, reaccionó y la Bolsa ahora es más fuerte en sus sistemas", manifestó en conferencia de prensa virtual.

A las 9:24 horas del pasado viernes 9 de octubre, la BMV suspendió sus operaciones y no pudo levantarlas durante el resto de la sesión. Ese día, el centro bursátil explicó que la suspensión fue consecuencia de un error ocasionado por un proveedor de tecnología, pues se presentó una desconexión en el motor de negociación.

A dos meses del incidente, Martínez Gavica ofreció detalles de la falla por primera vez.

"Sucedió porque un proveedor se equivocó, después de la equivocación no pudimos recuperar a tiempo la operación. Estuvimos hablando con las autoridades minuto a minuto, supieron que no fue error interno, pero para efectos prácticos, a ustedes y a nuestros clientes eso no les importa, sino que fue nuestra falla porque nosotros contratamos al proveedor", expuso.

Ante ello, apuntó, el proveedor de la tecnología puso un mecanismo para asegurar que no se volverá a repetir la falla.

"El error del proveedor no es una disculpa para la BMV y ya hay un sistema de recuperación de la Bolsa para que si vuelve a haber una falla, en menos de un ahora se recupere la sesión", insistió.

Martínez Gavica consideró que tras un año de fuerte incertidumbre, el mundo por fin ve 'una luz al final del túnel', con la aparición de la vacuna para abatir la pandemia de Covid-19.

"Ya van a empezar a vacunar, no importa cuánto tiempo tarde, pero cuando hay vacuna hay recuperación, esperanza de que el mundo será, si no exactamente el mismo que antes, dinamismo social y por lo tanto económico. Y aunque volvamos a un mundo distinto, volveremos a un mundo de actividad", puntualizó.