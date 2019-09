Multan a Google por recolectar datos sobre menores

Washington— Google, filial de Alphabet Inc, y su servicio de video YouTube, pagarán 170 millones de dólares por las acusaciones sobre la violación a las leyes federales de Estados Unidos, luego de que se le acusó de recolectar información personal sobre niños, señaló la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su siglas en inglés).

En 1998 entró en vigor la ley que prohíbe la recolección de información sobre menores de 13 años, en 2013 se incluyó el tema de las cookies, que recolectan información sobre los hábitos de navegación.

YouTube había sido señalado por seguir la navegación de quienes veían canales para niños mediante cookies sin consentimiento de los padres, esto para hacerles llegar publicidad específica con un valor de millones de dólares. El servicio permite a las compañías crear canales, que incluye publicidad que genera ingresos para las empresas y para la plataforma de videos.

“YouTube se ha jactado de su popularidad entre los niños con compañías que eran posibles clientes”, dijo en un comunicado el director de la FTC, Joseph Simons.

“Sin embargo, cuando se trataba de respetar la ley, la compañía se negó a reconocer qué parte de su plataforma estaba claramente destinada a los niños. No hay excusas para la violación de la ley por parte de YouTube”, agregó.

El acuerdo, al que se opusieron dos de los tres comisionados que conforman la FTC por considerar que no era suficientemente severo, obliga a YouTube a cambiar sus métodos.

“Trataremos los datos de aquellos que ven programas infantiles en YouTube como si fueran de un niño, independientemente de la edad del espectador”, dijo Susan Wojcicki, quien dirige YouTube, en un comunicado publicado tras anunciarse el acuerdo.

La recopilación de datos se limitará a los necesarios para el buen funcionamiento del servicio y ya no habrá publicidad dirigida sobre este tipo de contenidos, ni la posibilidad de hacer comentarios, añadió.

