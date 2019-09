‘Migran’ de cerrajeros a programadores

Cambiar o reparar la llave de un auto puede ir de lo simple a lo complejo si ésta es de chip, pero además ha obligado a los cerrajeros a actualizarse en sistemas de cómputo y eletromecánicos para poder seguir dando el servicio.

Así lo explica Miguel Pérez Montoya de taller ‘La ideal’, “reparar una llave de chip puede costar desde mil hasta 12 mil pesos de acuerdo al modelo y marca del auto”.

“En los últimos años ha variado mucho el diseño de las llaves, ahora traen un chip y un inmovilizador, y en algunos casos el ‘push button’, para encender el auto de manera remota”, explicó Pérez Montoya.

“Las llaves son caras y muchas personas consiguen reemplazos chinos en Ebay, pero por lo baratas no tienen garantía. Las originales son costosas y se batalla para encontrarlas”, agregó.

“Obviamente la mayoría de los autos todavía traen llaves sin chip, por lo que hay más trabajo de ese tipo, pero estamos preparados para lo nuevo”, subrayó.

El experto recomendó que no se maltraten las llaves con chip, ya que si caen se puede quebrar la llamada cápsula o el carbón que viene dentro y ya no funciona el vehículo. De igual manera se debe evitar que caigan dentro de líquidos porque pierden el funcionamiento.

“Cabe señalar que además de cambiar el chip cundo éste se daña, se tiene que conectar el auto a una computadora para reprogramar la llave, equipo que es costoso y obliga a constante capacitación”, acotó el experto cerrajero.



