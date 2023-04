Migra el 99% a factura 4.0

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que hasta el pasado lunes 3 de abril el 99 por ciento de los contribuyentes había migrado a la versión de facturación 4.0.

Ernesto Montes Méndez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Ciudad Juárez, recordó que el 31 de marzo venció el plazo para pasar de la factura 3.3 a la 4.0, por lo que al no dar la prórroga el SAT, se obligó a todos los proveedores a migrar forzosamente al nuevo esquema.

“Ya todos los proveedores autorizados por Hacienda debieron haber hecho las adecuaciones para pasar al 4.0, todos debieron haber configurado sus sistemas con sus proveedores de facturas, además de que desde el año pasado la página del SAT daba la opción de emitir las nuevas facturas”, detalló.

Sin embargo, agregó que a los que están facturando en las cuentas ahora con la 4.0 pide aceptar términos y condiciones con la FIEL y no todos cuentan con firma electrónica.

“Va a haber problema con aquellos contribuyentes que no tienen firma electrónica porque no podrán facturar y por consecuencia no obtienen ingresos. Estás impedido a facturar y no puedes declarar impuestos porque no tienes ingresos que declarar, es un círculo vicioso”, dijo.

De acuerdo con el órgano tributario, en el esquema de tipo de ingreso, el 99 por ciento ya emigró al nuevo sistema de facturación, al igual que en el de egreso, traslado y pagos.

Mientras que en el de nómina, se estima que apenas seis de cada 10 empresas han hecho los cambios.

El SAT recordó que para nómina existe una facilidad para emitirlas en la versión 3.3 hasta el 30 de junio de 2023. Una vez concluido dicho plazo, se deberán emitir en la versión 4.0.

Para facilitar el cumplimiento, el SAT pone a disposición de los contribuyentes la Cédula de datos fiscales, la cual pueden obtener en sat.gob.mx, apartado Trámites del RFC, menú de Inscripción al RFC y seleccionar la opción “Cédula de datos fiscales”.

Asimismo, se les recuerda a los empleadores que pueden solicitar la información de sus trabajadores, de conformidad con el procedimiento previsto en la ficha 320/CFF del Anexo 1-A. de le RMF vigente.

Para mayor información, pueden consultar el tutorial en la siguiente liga: www.youtube.com/embed/L1dt_Nnoruo.

