México podría aprovechar el gas barato de EU

Ciudad de México.- México debe aprovechar los años que le queden de acceso al gas natural más barato del mundo, antes de que la transición energética mundial logre reducir al mínimo la producción de hidrocarburos, considera S&P Global Commodity Insights.

El organismo expuso que con las múltiples estrategias de descarbonización y de migrar a fuentes de suministro más limpias, el consumo de combustibles fósiles y su producción se irá a la baja, solo quedará para actividades mínimas, y países con alta dependencia del gas o de combustibles, como México, que podrán sufrir los efectos al ver reducidas las opciones de suministro.

Ante eso indicó que es indispensable que el país retome el desarrollo de esquemas para explorar y explotar sus propios recursos de hidrocarburos, que sea a precios competitivos como los que ofrece la importación desde Estados Unidos, y en especial que implemente un cambio radical en sus fuentes energéticas hacia soluciones más limpias ante los impuestos verdes que se están imponiendo en el mundo.

"Hay realidades que van a afectar a México y que se tienen que tomar en cuenta; el pico del consumo de gas natural en Estados Unidos va a llegar en 2030, y la razón principal será el uso de la energía renovable con todos los subsidios que tienen y van a empujar para afuera el gas natural para exportación o tendrán que bajar las producción porque ya no habrá la suficiente demanda dentro de Estados Unidos, y ahí es donde puede cambiar la dinámica de México.

"Entonces de 2030 para allá, a lo mejor la historia que estamos contando sobre México y Estados Unidos y la competitividad cambia porque Estados Unidos ya no va a consumir a este producto va a ser súper barato en comparación con cualquier otra cosa. Entonces Latinoamérica puede que tenga gas y gasolina barata porque hay un exceso en Estados Unidos no, pero si cierran las refinerías y si esos países no se mueven rápido no tendrán combustibles", apuntó Carlos Pascual, vicepresidente de Asuntos Globales de Energía e Internacionales para América Latina en S&P Global Commodity Insights.

Alejandra León, Director Latin America Upstream Research del organismo, dijo que mientras México aprovecha los combustibles de Estados Unidos, es indispensable que busque diversificar su matriz energética y también que las alternativas para desarrollar nuevos campos productores de hidrocarburos y que sean rentables para poder asegurar el suministro del país.

"Así es la industria de los hidrocarburos, tienes que seguir explorando para seguir reemplazando lo que los campos ya no dan. Los recursos que se tienen, sumados, pueden ser muchos, pero la verdad es que muchísimos de esos campos son descubiertos de hace 20 o 30 años y no entran en producción porque están muy dispersos los recursos y las inversiones no resultan muy rentables", dijo.

Recordó que el propósito de la reforma energética era permitir que otros jugadores (además de Pemex) pudieran reactivar esos pequeños campos, sobre todo en toda la parte del Norte del país, y del gran recurso que se tiene en la parte de campos no convencionales.

Sin embargo, reconoce la complejidad de que los proyectos sean igual de competitivos que los de Estados Unidos, debido a que en el país no se cuenta con la infraestructura, ni las cadena de suministro que permite esas eficiencias y ese nivel de costos tan bajos.