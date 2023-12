Menos pavo y más pierna

La importación de pavo a esta frontera disminuyó considerablemente este año, y a su vez bajó la venta de este producto, ya que las empresas han preferido regalar pierna de puerco a sus trabajadores, dijo Elizabeth Villalobos, vicepresidenta de la sección especializada de carnicerías de la Cámara Nacional de Comercio en Juárez.

Dijo que esto se debe a que, con la influenza aviar que afectó a Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no actualizó el padrón de este producto.

No se produce mucho aquí

“En México no tenemos muchas empresas productoras de pavo, y hubo una influenza aviar desde el año pasado en algunos estados donde estaban estas plantas, entonces ahora no actualizaron, digamos el padrón en Sagarpa, entonces algunos pavos no pudieron cruzar por esa razón, porque no estaban aprobadas para importarse”, mencionó.

Sólo en su negocio, que tiene cinco sucursales, dejó de importar 20 toneladas de pavo, sin contar a los grandes supermercados, indicó.

Otro aspecto por el que la venta de pavo ha sido baja en esta temporada navideña a nivel local es que, debido al bajo precio del dólar, la pierna de puerco, que el año pasado costaba 79.50 por kilo, ahora cuesta 74.50, por lo que las empresas maquiladoras han preferido ordenar este producto para regalo, indicó.

“Regularmente, las maquiladoras me llaman y me piden cotización de pavo, y de la pierna de puerco, y pues ahora estaba más barata la pierna de puerco, por eso se están vendiendo”, comentó.

En todo el país

La baja en la venta del pavo, uno de los platillos más tradicionales en esta temporada, no sólo se ha observado a nivel local, sino también a nivel nacional.

Entre 2014 y 2023, el consumo aparente de carne de pavo en el país cayó 21.5 por ciento a 135 mil 740 toneladas métricas, estimó Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

