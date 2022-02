¡Menos carne al asador! Encarecen hasta 28%

De las alzas a los alimentos, definitivamente la de la carne es una de las que más se ha resentido, pues su consumo es popular entre los juarenses.

Las carnes en general cuestan ahora 14 por ciento más que hace un año, pero la de pollo y res son las que más se han encarecido, hasta en un 28.5 por ciento.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la carne de pollo costó en la primera quincena de enero 28.5 por ciento más que hace un año.

La carne de res cuesta también 14.7 por ciento más, mientras que la de cerdo aumentó 5.2 por ciento de la primera quincena de enero de 2021 al mismo período de 2022.

Las carnes frías registraron un alza del 10.6 por ciento y fue el jamón el que más aumentó, con un incremento del 13.8 por ciento, mientras que la salchicha subió 1.63 por ciento, indican los datos del INPC.

Juarenses entrevistados coincidieron en que el encarecimiento de los alimentos ha sido un fuerte golpe a su economía, al grado de sacrificar ciertos productos para reducir la despensa, entre éstos las carnes o al menos la porción que compraban.

Iván Gutiérrez, quien dijo acudir cada martes o miércoles por su despensa, compartió que desde el año pasado comenzó a resentir un poco más el alza en la compra, pues cada vez gastaba más en su mandado, por lo que tuvo que empezar a reducir o sacrificar algunos productos.

Por ejemplo, comentó que uno de ellos fue la carne, que aunque no dejó de comprarla, sí compra ahora menos que antes, además de reducir también la adquisición de algunas frutas y verduras.

Fabiola García, ama de casa, dijo que con los aumentos ella sí dejó de comprar la carne de res algunas semanas del mes, por ejemplo. “Unas semanas echo pollo y cerdo, otras sólo res y molida, y así combino para que no me salga tan caro, ya no puedo comprar de todas”, expresó.

Agregó que también procura acudir cuando ve ofertas en los diversos supermercados, como del limón, aguacate, tomate… porque son otros de los productos que han subido considerablemente.

De acuerdo con el INPC, la inflación en Ciudad Juárez durante 2021, de más del 7 por ciento, fue la mayor en más de 20 años, y en el arranque de 2022 continuó su escalada al superar el 8 por ciento.

