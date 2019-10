Menor consumo mantiene baja inflación

Un bajo consumo y una menor generación de empleos son algunos de los factores que han provocado un ligero decremento de la inflación, y no por el manejo de una política adecuada por parte del Gobierno federal, según explicó Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante la primera quincena de octubre, el índice de precios al consumidor registró un aumento de .40%, alcanzando una tasa de inflación de 3.01%, siendo Ciudad Juárez, una de las localidades con niveles por debajo de la media nacional con un 0.06%.

Uno de los sectores que presentó mayor variación al alza fue el de los energéticos, en donde se destaca un aumento en el precio de electricidad y gas LP doméstico, de igual manera resaltan otros productos como jitomate y huevo, además de servicios profesionales y turísticos.

Por otra parte, algunos de los productos con precios a la baja son aguacate, pollo, naranja, limón, cebolla, papa y gasolina.

De acuerdo con la publicación del Inegi, el índice de precios subyacente registró un incremento de 0.13 por ciento quincenal y una tasa anual de 3.68%. Este sector incluye mercancías, alimentos y bebidas, servicios, vivienda y colegiaturas, entre otros.

El índice de precios no subyacente, que incluye productos agropecuarios, frutas y verduras, energéticos y tarifas autorizadas, entre otros, creció 1.24% quincenal y 0.99 % anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.12% y los de los servicios 0.13% quincenal.

“Por un lado se puede decir que la inflación ha ido bajando, pero hay que destacar también el tema de la desaceleración que está ocurriendo. Hay que ver si esta reducción no es propiciada por la disminución de precios de algunos productos en razón de que haya menos consumo”, dijo Sandoval Murillo.

Reiteró que factores como una menor generación de empleos como la que se ha registrado en indicadores anteriores de Inegi también puede ser determinante para la reducción de los índices inflacionarios, debido a que la gente pausa su consumo, por lo que no la disminución no puede asociarse con una política adecuada.



[email protected]