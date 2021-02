‘Megaapagón tendrá impacto en el T-MEC'

Tomada de internet

Chihuahua— Pérdidas por 2 mil 700 millones de dólares, en sólo dos días, reportaron 2 mil 600 empresas manufactureras de exportación de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por la interrupción eléctrica y de gas.

El presidente nacional de Index, Juan Manuel Hernández González, dijo que para los corporativos en el extranjero la situación es inaceptable y tendrá un impacto en el tema T-MEC.

En conferencia virtual acompañado por los presidentes de delegaciones de Index del norte de México, señaló que en el extranjero no entienden cómo no se previó algo como esto y que no haya en una autoridad que ofrezca certidumbre sobre la regularización del servicio eléctrico y de gas, lo cual ya generó dudas sobre el desarrollo de nuevos proyectos.

Precisó que tan sólo las 800 empresas afiliadas a Index pierden en este momento 200 millones de dólares cada hora, sea por salarios, gastos indirectos, costos de logística y de operación para reactivarse después de que se reanude la energía.

Hernández explicó que las interrupciones de electricidad y gas generan un impacto económico y social muy fuerte en el sector manufacturero de exportación, que genera casi tres millones de empleos, de los cuales la gran mayoría están en la frontera norte.

En lo económico, dijo que la frontera representa 1.3 millones de empleos y solamente en salarios se pagan 68 millones de dólares por día, por lo que el lunes se hizo ese pago sin producción.

Dijo que la manufactura en México es el principal motor económico que se tiene, por lo que este tema de energía tiene un impacto social importante, ya que hay 2 mil 600 empresas en la frontera, de las cuales 800 son asociadas a Index.

Hernández dijo que lo que requiere ahora el sector es tener energía eléctrica para no enfrentar problemas de logística.

Señaló que hasta ahora han sido escuchados por la autoridad en la demanda de regularizar el suministro de energía eléctrica y el gas, pero no han tenido una solución.

Fabiola Hernández, presidenta de Índex Ciudad Juárez, dijo que había problemas en algunas plantas por el tema de la energía, y aunque ya se habría recuperado la gran mayoría, el problema más crítico ahora es la falta de suministro de gas.

Planteó que a las empresas consideradas como altas consumidoras se les está recortando el suministro y no pueden trabajar.

Román Rivas Hong, presidente de Índex-Chihuahua, informó que hasta ayer 22 empresas manufactureras y maquiladoras de exportación de la ciudad de Chihuahua tenían más de 24 horas sin recibir energía eléctrica, generando pérdidas por 26 millones de dólares.

Señaló que esas plantas operan con energía de alta tensión y a la fecha no tienen certidumbre alguna por parte de la CFE, Cenace u otra autoridad de cuándo se reanudará el suministro eléctrico.

Informó que el pasado lunes prácticamente todas las plantas de la asociación pararon por falta de energía eléctrica y empezaron algunas a trabajar al término del primer turno.

Sin embargo, al término de las 11 de la noche todavía había 31 plantas que no tenían luz, por lo que no pudieron producir ni hacer la papelería de exportación, importación y los pagos correspondientes en bancos, por lo que fue prácticamente un día perdido.

Dijo que se ha perdido todo el valor de ventas y de producción y exportación, por lo que piden a las autoridades que se les brinde certeza.