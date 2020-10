Medicamentos son caros y escasos

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Tras escuchar que el diagnóstico médico era una infección en las vías respiratorias aguda, Hilda tomó la receta y salió a la farmacia para buscar las medicinas que aliviaran los síntomas similares al Covid-19 que presentaba su hermano, un empleado de una empresa maquiladora.

Eran aproximadamente las 6:00 de la tarde y no esperaba que surtir una receta fuera un viacrucis, pues además de desabasto que enfrentan estos negocios, los precios de los medicamentos simplemente aumentaron.

Entre vitaminas, anticoagulantes, mascarillas, gel antibacterial, termómetros y jeringas, Hilda pagó 3 mil 645.39 pesos en las cuatro farmacias que recorrió para surtir la receta compuesta por cuatro medicamentos, así como los implementos necesarios para atender a su paciente en casa, ya que por consenso familiar decidieron no llevar a su hermano al Seguro Social y sufragar los gastos para brindarle la atención en casa.

“Anduve dando vueltas, ya no era el precio, sino la existencia del medicamento. Los empleados me advirtieron que hay problemas de desabasto para enfermedades de la temporada y me preocupa porque no sabemos si tengamos más contagios y no tengamos medicamentos disponibles”, dijo la entrevistada.

En Juárez, debido al incremento en el número de contagios por Covid-19 y la llegada de otras enfermedades respiratorias propias de la temporada, farmacias de la ciudad han comenzado a reportar hasta un 30 por ciento de desabasto de medicamentos y productos como antivirales, antibióticos, oxímetros, entre otros.

La demanda de medicamentos ha impactado los costos, al reportarse un incremento de hasta el 20 por ciento, informaron integrantes de la Unión de Farmacias de Ciudad Juárez, afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Las familias han asegurado a El Diario haber experimentado dificultades para encontrar productos como Redoxon, Aderogyl, Ivexterm, entre otros, y han gastado hasta más de 2 mil pesos para poder surtir un solo medicamento recetado por su médico, luego de que algún integrante manifestara síntomas de gripe, u en otros casos, signos relacionados con Covid-19.

Filiberto Portillo Rocha, presidente de la Unión de Farmacias de Ciudad Juárez, afiliadas a Canaco, explicó que la pandemia no sólo ha provocado un desabasto generalizado de medicamentos y otros artículos por la escasa producción, sino que también ha generado un aumento de los precios.

“Si hay desabasto, pero no ha sido tan crítico, sin decir nombres, hay un faltante de antibióticos, antivirales, antigripales, vitaminas, guantes, agujas y otros productos de hasta un 30%, pero es porque hay poca producción, además de que muchas de las farmacias son pequeñas y no tienen la capacidad para surtirse a gran escala como otras cadenas”, explicó.

Actualmente, dicha organización aglutina cerca de 180 farmacias de la ciudad, las cuales, “están sufriendo la tos”, debido a la escasez de medicamentos, según dijo Portillo Rocha.

En cuanto a los precios, indicó que el aumento en medicamentos y otros artículos como gel antibacterial, papel, desinfectantes y demás insumos han presentado un incremento de entre el 20 y 25% durante la pandemia, afectando al consumidor final.