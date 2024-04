Más presión al dólar por Israel

La tensión tras el ataque con drones en Medio Oriente podría disparar el precio del dólar hasta los 20 pesos por unidad, aunque a largo plazo, aseguró Isaac Leobardo Sánchez Juárez, coordinador del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y agregó que esto se aceleraría si entra Estados Unidos con una ofensiva al conflicto, pero es poco probable, dijo.

Aseveró que si el vecino país toma una postura bélica podría tener un debilitamiento en su economía al derivar recursos a la guerra y en consecuencia afectar el tipo de cambio. No obstante, apuntó, existen otros factores a considerar, como la entrada de remesas, los ingresos por turismo, el fortalecimiento de las exportaciones y la alta demanda de pesos por inversionistas en el mercado.

‘Mucho más débil que Estados Unidos’

“A largo plazo lo que va a ocurrir es que el tipo de cambio tiene que rebotar al alza. En algún momento tiene que volver a ser una cotización elevada porque somos una economía mucho más débil que los Estados Unidos, aun cuando ellos entraran en una guerra. La verdad, siendo sincero, lo veo distante a pesar de que Trump llegara a ganar (las futuras elecciones)”, dijo Sánchez Juárez.

Fue el pasado 13 de abril que Irán lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, en que según la prensa internacional fue interceptado hasta un 99 por ciento de los misiles de crucero y balísticos con la ayuda de los norteamericanos, el Reino Unido y Jordania.

“No creo que sería inmediato (el alza en la divisa), dependería de la entrada al conflicto por parte de los Estados Unidos. No lo veo cercano, hay muchos intereses que Estados Unidos no puede tocar, son muy riesgosos para su economía (…) Genera amenazas, movimiento de tropas, posicionamiento en la zona… pero no más, porque sería entrar a un conflicto armado de escala mundial”, enfatizó.

La decisión final

En tanto, Israel declaró a través de su jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, que el embate que padecieron “será respondido”. Sin embargo, la presión internacional por evitar que se suscite una escalada en la región podría tomar peso en la decisión final, hecho que mantiene incertidumbre en el comportamiento de las monedas de Estados Unidos y México en el mercado internacional.

