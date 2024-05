Más bancos y fintechs no implican más competencia.- Esquivel

Ciudad de México.- Un mayor número de participantes financieros, como bancos y fintechs, no implica ni más competencia, ni más inclusión, ni menor concentración de mercado, aseveró Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México (Banxico).

"En algún momento se pensó que otorgar nuevas licencias bancarias iba a ser la salida a un sistema bancario extremadamente concentrado como el que seguimos teniendo en la actualidad.

"(Pero) el que haya más participantes en el sistema no necesariamente implica eso, y creo que es importante entenderlo porque no siempre lo tuvimos claro, no necesariamente implica ni más competencia, ni más inclusión, ni menor concentración", dijo Esquivel en el foro "Finanzas + Incluyentes", del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la firma Inteli-Iuris.

Hoy se tiene alrededor de medio centenar de bancos en México, y poca gente podría mencionar más de una decena de ellos, expuso Esquivel.

"Creo que eso es un reflejo precisamente de esta situación: más participantes no necesariamente implica ni más competencia, ni más inclusión, ni menor concentración. Creo que, de entrada, hay que tener presente eso porque mucha gente piensa ahora que la salida o una solución a la situación que estamos viviendo en el sistema bancario y financiero mexicano pasa por aumentar de manera importante el número de competidores, y no necesariamente.

"No digo que esté mal, simplemente quiero decir que hay que entender las limitaciones. Muchas de estas nuevas empresas fintech, en principio, podría pensarse que son la salida a lo que hoy parece ser un mercado extremadamente concentrado, pero no necesariamente; dependerá de algunas circunstancias que ya tienen que ver con la tecnología, el acceso", indicó.

El exsubgobernador de Banxico calificó al sistema bancario mexicano como un mercado con muchas peculiaridades, en donde lo que puede ser muy novedoso puede dar lugar a comportamientos muy riesgosos.

En algunos casos, el hecho de que algunas instituciones de repente empiecen a ofrecer tasa de interés extraordinariamente altas a sus depositantes responde a qué están teniendo problemas de liquidez, por lo que más que una señal positiva puede ser una señal negativa, advirtió.

"Existe el riesgo. He sabido de que cuando entran nuevos participantes en el mercado con algunas ofertas novedosas también se corre un riesgo con eso, y es importante tenerlo siempre presente por parte de las autoridades financieras.

"El sistema bancario no es como un mercado de verduras o de algún producto de otra naturaleza, donde más competencia necesariamente puede tener algún efecto benéfico. En otras dimensiones, más participantes en el mercado pueden dar lugar a comportamientos riesgosos de parte de algunos agentes que, en ausencia de una regulación suficiente, pudieran tratar de utilizar el hecho de que es un mercado donde prevalece mucha información asimétrica y donde ofertas que podrían parecer muy atractivas en algunos casos han sido la anticipación de un problema financiero", comentó.