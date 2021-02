Marca LG tendencias en CES 2021

Internet / El nuevo modelo de 83 pulgadas ofrecerá una experiencia inigualable de cine en casa

Ciudad de México— El Consumer Electronics Show (CES) reúne año con año lo mejor de la industria de la tecnología a nivel mundial, y a lo largo de la historia, se ha convertido en una ventana que muestra un futuro cercano.

Debido a la situación actual, la más reciente edición de este icónico evento se llevó a cabo, por primera vez, de manera completamente digital.

Este año, la empresa surcoreana LG Electronics marcó la pauta con anuncios relevantes en pantallas, con tecnologías únicas, aplicadas tanto en televisores como en dispositivos móviles.

Gracias a esto, la compañía rompió el récord de la mayor cantidad de premios recibidos durante CES 2021, obteniendo más de 190 reconocimientos en distintas categorías.

Este récord fue liderado por el premio Best of CES de Engadget (el programa oficial de premios de CES), en la categoría de TV para LG OLED por séptimo año consecutivo.

En 2021 el aclamado televisor OLED de la serie LG C1 ha destacado entre los miles de nuevos televisores mostrados en CES 2021. Los aclamados televisores OLED de LG se llevaron a casa los principales premios y honores de la industria, continuando su dominio de CES.

Entre los modelos de televisores LG que fueron recientemente anunciados, y altamente ovacionados por los expertos de la industria, se encuentra el televisor OLED evo de la serie LG G1, que marca el siguiente paso en la evolución de la tecnología de televisores OLED, mismo que obtuvo reconocimientos de The Verge, Rolling Stone y Gear Patrol.

Por otro lado, el nuevo televisor OLED de la serie LG A fue galardonado por Digital Trends como “Top Tech of CES 2021 Award: Best in Show”.

La excepcional línea de productos LG OLED 2021 contará con una amplia gama de opciones de tamaño, desde las 48 pulgadas –preferida por los aficionados a los videojuegos– hasta el nuevo modelo de 83 pulgadas, que ofrecerá una experiencia inigualable de cine en casa.

La compañía, además, presentó su más reciente procesador inteligente: la cuarta generación del ya famoso Alpha 9, que mejora el rendimiento de las nuevas series LG Z1, G1 y C1. Este procesador aprovecha el aprendizaje profundo para mejorar el escalado, haciendo que el contenido de cualquier calidad parezca perfecto en los grandes paneles auto emisivos, característicos de OLED.

En CES 2021, LG también presentó una nueva tecnología: LG QNED. Con una estructura de panel mejorada gracias a la avanzada retroiluminación Mini LED de la compañía, los nuevos televisores LG QNED ofrecen una experiencia de visualización verdaderamente inmersiva dentro de la oferta LED.

Al ser los primeros televisores que combinan puntos cuánticos y la excelencia de NanoCell en un solo producto, los televisores LG QNED producen colores increíblemente precisos, mientras que la retroiluminación LED avanzada ofrece un mejor contraste y negros más profundos para imágenes de excepcional vitalidad y realismo.

Los televisores LG QNED también cuentan con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, por lo que reproducen el movimiento de manera más fluida y natural.

Tan sólo del programa de premios oficial de la CTA, organizadora de CES 2021, LG ganó 24 premios CES Innovation Awards, incluidos dos premios Best of Innovation, otorgados al televisor OLED C1.

Así, LG comenzó este año con elogios de parte de expertos en tecnología de los principales medios de comunicación internacionales como USA Today/Reviewed, CNET, CNN, The Wall Street Journal, The Verge, Women’s Health, Business Insider, así como algunos medios nacionales, como Reforma, entre otros.