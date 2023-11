Mal entendida en Latam la propiedad intelectual

Ciudad de México.- "Por alguna mala razón se relaciona a la propiedad intelectual con grupos de poder o riqueza, y no es así. ¿Por qué siempre he dicho que la propiedad intelectual genera y debe generar riqueza? Pero no solamente para uno, también para la sociedad, eso es lo que está mal entendido. Todas aquellas empresas que trabajan en torno a la propiedad intelectual tienden a pagar mejor a sus empleados que los que no trabajan con propiedad intelectual", declara Enrique Díaz, socio de Goodrich Riquelme y Asociados.

"El eje rector de mi presidencia es la monetización de la propiedad intelectual, porque propiedad intelectual que no se monetiza no tiene razón de ser".

"La propiedad intelectual no es de ricos y pobres. La frase que les encanta en Latinoamérica es: hay que democratizar la propiedad intelectual. ¿De qué me estás hablando? La propiedad intelectual está ahí y es accesible para todos, todo mundo tiene al alcance a la propiedad intelectual. Si no saben qué es, cómo se come y para qué sirve ¡no tiene sentido! Tienes que enseñarles y llevarlos de la mano, crearles modelos, ponerles alianzas, lo demás no te sirve si no lo haces así. Democrática ya es porque si quieres una marca la puedes obtener, si quieres una patente la puedes presentar", expresa el también presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

El abogado mexicano considera que los gobiernos deben asumir un fuerte compromiso para incorporar al desarrollo del país a la propiedad intelectual. "Para mí los tres ejes fundamentales son seguridad, educación y salud, y en cuarto lugar pondría a la propiedad intelectual porque puede ayudar a los tres primeros y a otros, es la materia por excelencia que converge e interactúa con todos los sectores sociales, de una u otra forma hay propiedad intelectual. Está en todos lados, lo que pasa es que la gente la desconoce. El gobierno y la iniciativa privada tienen que ir de la mano para hacerlo correctamente y que se vean los frutos en pro de la sociedad. Normalmente gana el inventor, gana el causahabiente, gana el titular pero también gana la sociedad con mejores productos, con mejores condiciones. La empresa que desarrolla va a tener más empleados, hay muchos motores de desarrollo económico".

Enfatiza que la propiedad intelectual no es un enemigo, sino un aliado estratégico del gobierno al que no se debe menospreciar. "La propiedad intelectual puede ser un aliado específico. No se requiere solamente de la Secretaría de Economía, requieres Turismo, Cultura, todos tienen que jugar e incorporar en sus órganos o en sus propias secretarías ciertas cuestiones para cumplir con un plan nacional de desarrollo a 15 años, no lo vamos a completar en un año, se necesita hacer un plan transexenal, no puede quedarse en seis años".

Asimismo, plantea que la educación es uno de los caminos para que las personas entiendan mejor qué es la propiedad intelectual. "Cuando empiece a sonar más y eduquemos más, entonces habrá mejores beneficios. Pero debe llegar alguien del sector gubernamental que aporte una visión general y entienda los beneficios".

Expone que la regulación, las certificaciones, la calidad y todo lo que está alrededor de la propiedad intelectual otorgan mayores beneficios, certeza y seguridad al usuario, a la sociedad y al Gobierno. "Es más fácil seguir la pista a todas estas empresas que están bien organizadas, que son creativas y muy estructuradas en su desarrollo. Además, a las comunidades mexicanas hay que llevarlas de la mano, asesorarlas, ayudarlas y enseñarles que la propiedad intelectual les puede dar un beneficio".

Exclusividad: premisa fundamental de la propiedad intelectual

Los emprendedores deben saber que la propiedad intelectual es su mejor aliado para crecer en su mercado. Sin embargo, solo pueden lograrlo con la asesoría y el apoyo de un abogado especialista en la materia, ya sea de una firma general o boutique.

"El punto es que la gente no entiende que la propiedad industrial sigue siendo una materia técnica y mucho más técnica la parte de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad que las marcas, hay que cumplir con requisitos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene que llevar a cabo exámenes de forma y de fondo tanto en marcas como en patentes. Al ser sumamente técnica la materia se requiere de mucho expertise, porque a un cliente se le garantiza que el dinero que está invirtiendo tiene un retorno. Mi recomendación es que vayan con un especialista de propiedad intelectual. Hay que ir con los asesores legales correspondientes para realmente exponenciar la propiedad intelectual. A diferencia de otras ramas del derecho, la propiedad intelectual no es un gasto, es una inversión", destaca el abogado.

Además, subraya que la exclusividad es la premisa fundamental de la propiedad intelectual, de ahí el valor de la protección. "Hoy todavía mucha gente sigue pensando que no vale la pena proteger porque es un gasto, pero si no proteges no cobras regalías y si no cobras regalías no tienes valor agregado".

Cabe destacar que las comisiones de emprendimiento y ProBono de la ASIPI han firmado alianzas estratégicas con universidades, grupos de emprendedores e incubadoras con el fin de enseñarles cómo pueden generar recursos. "Es caro proteger, sí, pero si lo quieres hacer a gran escala lo puedes conseguir paulatinamente. Puedes buscar alianzas para realmente tener la protección correcta y obtener el retorno, y no un gasto innecesario", explica Enrique Díaz.

Agrega que en la ASIPI han buscado la certificación, ya que ser abogado especialista en propiedad intelectual requiere de preparación y de actualización. "El problema es que mucha gente piensa que la propiedad intelectual la puede dar cualquiera, lo que ocasiona molestias si no recibe la protección adecuada. Creo que los abogados se tienen que certificar a través de colegios, deben garantizar que dan un servicio con credenciales".

Su presidencia en la ASIPI

Desde 2021, Enrique Díaz es presidente de la ASIPI, asociación conformada por más de 1,000 abogados practicantes y especializados en propiedad intelectual.

Este diciembre termina su periodo como presidente de la ASIPI, la cual se fundó en México y en 2024 cumplirá 60 años de existencia.

"El eje rector de mi presidencia es la monetización de la propiedad intelectual, porque propiedad intelectual que no se monetiza no tiene razón de ser. No se trata de acumular 50 millones de títulos de patentes, sino ver qué riqueza y cuántos recursos genera cada uno de esos títulos, lo mismo pasa con las marcas", informa el socio de Goodrich Riquelme y Asociados.

Comparte que la ASIPI firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Derecho Franklin Pierce de la Universidad de New Hampshire, la cual les otorgó becas con valor de 1.6 millones de dólares para los asociados de la ASIPI. "Eso es monetizar tu propia cuota con la asociación. Ese es el valor de estar en la ASIPI, los premia. Económicamente queremos ofrecer un mayor valor a nuestros clientes y brindar nuestros servicios de una mejor manera, más capacitados y tener un mayor retorno".

Cabe mencionar que la ASIPI se ha convertido en un órgano consultivo clave para impulsar reformas legislativas. Al respecto, Díaz señala que muchos gobiernos les piden opinión para proyectos de Ley. "Nos consultan sobre posibles reformas de ley o nos piden positions papers sobre lo que quieren implementar, porque los mejores profesionistas en propiedad intelectual de la región están en la ASIPI y la asociación tiene un perfil académico muy claro".

El abogado menciona que a nivel Latinoamérica, México es líder en propiedad intelectual. "Creo que el IMPI, hasta esta nueva etapa que hemos vivido desde enero, era un referente regional y creo que tenemos que pelear para que lo siga siendo. La gente del IMPI ha hecho carrera y trabaja pero las visiones van cambiando y, sobre todo, el desconocimiento crea cortinas de humo. El IMPI es una buena institución y lo respeto mucho, pero tenemos que trabajar juntos, y tiene que ser un referente y México debe tener el liderazgo a nivel regional sobre participación. Para mí el IMPI ha sido, históricamente, de las mejores instituciones de este país y del continente. Respecto al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), Marco Antonio Morales no ha sido ratificado como director, pero es un buen ejemplo de una persona que trabaja en pro de un mejor servicio".