Luchan vs dinero en efectivo

La eliminación del dinero en efectivo en México va a pasos agigantados, según distintas iniciativas como Cobro Digital (CoDi) del Banco de México (Banxico), que entrará en vigor el último trimestre del 2019 de acuerdo con el organismo.

El nuevo esquema sólo requiere que el usuario tenga un teléfono inteligente y una cuenta en algún banco para realizar transacciones hasta por 8 mil pesos sin el pago de una comisión.

Cabe resaltar que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el 2017 recomiendan ir paso a paso en dicha estrategia, según el artículo publicado por Alexei Kireyev, ‘The Macroeconomics of Decashing’.

De igual manera la fundación ‘Better Than Cash Alliance’ impulsa la desaparición del dinero en efectivo, indican en su portal.

De acuerdo con Banxico, en el cuarto trimestre de 2019 la plataforma CoDi entrará en operación. A partir de ese momento la mayoría de los bancos participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y otras instituciones financieras participantes proporcionarán el servicio de CoDi.

Es una plataforma que permite solicitar pagos, desarrollada por Banco de México, que posibilita la realización de operaciones de compra-venta de bienes o de pago de servicios en segundos de una manera eficiente y segura.

La operación es iniciada por el vendedor del bien o servicio a través de un mensaje de cobro, que el comprador recibe y acepta. El resultado de la aceptación del mensaje de cobro por parte del comprador es una trasferencia electrónica, interbancaria o del mismo banco.

Una vez que se completa la transferencia se notifica en tiempo real tanto al comprador como al vendedor. Lo anterior en un esquema 24/7, hasta por un monto de 8 mil pesos y sin pagar comisiones.

Banxico señala que el envío de los mensajes de cobro a través de CoDi se puede realizar de la siguiente manera:

Ventas de mostrador. El vendedor genera un mensaje de cobro (representado a través de un código QR estático, QR dinámico o mensaje NFC) que el comprador recibe en su dispositivo móvil y, en su caso, acepta para su procesamiento.

Operaciones en comercio electrónico. El vendedor envía a través de Internet al dispositivo móvil del comprador un mensaje de cobro, y este, en su caso, lo acepta.

Proveedores de servicios (mensajes de cobro recurrentes). El vendedor envía a través de Internet de manera periódica mensajes de cobro al dispositivo móvil del comprador, y este, en su caso, lo acepta.

Para usar CoDi se debe considerar lo siguiente, en el caso del vendedor deberá contar con una cuenta en los bancos participantes que ofrecen el servicio, de acuerdo con Banxico.

Además, deberá tener un dispositivo móvil con una aplicación instalada con la funcionalidad CoDi generadora de mensajes de cobro, estas aplicaciones puede ser proporcionadas por un banco, por alguna empresa de tecnología que proporcione este tipo de aplicaciones o en su defecto la proporcionada por el Banco de México.

Tener capacidad de generar e imprimir códigos QR estáticos.

Desarrollos informáticos capaces de generar mensajes de cobro a través de internet (medio que se espera sea utilizados por comercios electrónicos, proveedores de servicios y similares).

Previamente deberán registrarse a través de un dispositivo móvil con la funcionalidad CoDi o a través de la página web del Banco de México. Este registro incluye la validación de la o las cuenta en las que recibirá los recursos de las ventas.

Un comprador requiere contar en su dispositivo la aplicación móvil de su institución financiera participante en CoDi instalada y una cuenta en la misma.

Previamente deberán registrarse a través de una aplicación móvil con la funcionalidad CoDi, sin embargo no será necesario que registren las cuentas de donde saldrán los recursos para los pagos.



