Los riesgos de emprender

El sistema educativo no se está adaptando suficientemente rápido a los requerimientos del trabajo moderno, el crecimiento de la delincuencia, el discurso de polarización, son algunos de los riesgos que enfrenta el mexicano al emprender un negocio, explicó Leticia Gasca, cofundadora de Fuckup Nights, proyecto de análisis del fracaso empresarial.

Agregó que la tecnología está cambiando drásticamente la naturaleza del empleo, y eso requiere una nueva gama de habilidades y el sistema educativo no está respondiendo.

Gasca subrayó que la educación tradicional no se está adaptando lo suficientemente rápido para que la gente adquiera las nuevas destrezas requeridas.

Por otra parte, los emprendedores deben enfrentar obstáculos tanto internos como externos.

Dentro de los primeros existe el miedo al fracaso, a que no funcione la idea, –que muchos afortunadamente superan–, dijo.

Otro de ellos es la falta de conocimiento sobre cómo crear un negocio, por ejemplo la importancia de validar una idea antes de darlo todo.

Y por otro lado están las trabas externas, en las que en definitiva sobresale la falta de capital; vale la pena y es posible arrancar una empresa con pocos recursos, pero al momento que se quiere hacer crecer el negocio puede que sea necesario tener acceso a capital, ya sea financiamiento o inversión, y eso es algo que le duele al emprendedor.

Respecto a la necesidad de que surjan nuevas empresas que apoyen el crecimiento, dijo que para empezar un país como México es un gran generador de empleos en las Pymes, ya que emplean a la mayor parte de la población mexicana.

También es importante que surjan nuevas empresas porque es un requisito indispensable para la innovación, como se menciona en la “teoría de la destrucción creativa”, algunas de las empresas tienen que morir para que otras nuevas surjan y la innovación continúe.

“Cuando traemos sangre nueva al tejido empresarial es cuando surgen ideas innovadoras”, destacó Gasca.

En cuanto al temor de los novatos a emprender, afirmó que depende de muchas cosas.

Cuando se es joven y no hay muchos compromisos hay menos miedo a la inversión que cuando ya se tiene responsabilidades, en el caso contrario es natural y mayor la aversión al riesgo.

Se aprende a tomar riesgos medidos, creo que es un súper poder de los emprendedores, tomar riesgos es indispensable al crear un negocio.

La clave es saber medir esos riesgos, saber prever con anticipación las consecuencias que va a tomar como emprendedor.

En cuanto a riesgos específicos de seguridad en México, hace poco se presentó la situación de Culiacán, “creo que el crimen organizado es un gran riesgo para México, la desestabilización de la economía en términos generales, la polarización de la sociedad.

Tocante a dar un mensaje a los emprendedores, dijo que en su caso “han sido experiencias de mucho aprendizaje y de mucho trabajo y ese sería mi mensaje a quienes quieran emprender; es algo que no es fácil, pero es de las experiencias más gratificantes de tu vida, si se tiene la oportunidad de hacerlo ¡adelante!, también la mejor forma de resolver problemas es con un máster en negocios”, concluyó.