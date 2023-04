Los costos reales de la carrera digital por Bitcoin

Texas estaba jadeando por electricidad. La tormenta de invierno había dejado fuera de servicio las plantas de energía en todo el estado, dejando decenas de miles de hogares en la oscuridad y frío. Para fines del 14 de febrero de 2021, casi 40 personas habían muerto, algunas por el frío glacial.

Mientras tanto, en el casco de una antigua planta de fundición de aluminio a una hora de Austin, fila tras fila de computadoras usaban suficiente electricidad para abastecer a unos 6 mil 500 hogares mientras competían por ganar Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo.

Las computadoras estaban realizando billones de cálculos por segundo, buscando una combinación esquiva de números que aceptaría el algoritmo de Bitcoin. Aproximadamente cada 10 minutos, una computadora en algún lugar adivina correctamente y gana una pequeña cantidad de Bitcoins por valor, en las últimas semanas, de alrededor de 170 mil dólares. Cualquiera puede intentarlo, pero hacer un negocio puede requerir tanta electricidad como una ciudad pequeña.

En Texas, las computadoras continuaron funcionando hasta poco después de la medianoche. Luego, el operador de la red eléctrica del estado ordenó que se apagaran, en virtud de un acuerdo que le permitía hacerlo si el sistema estaba a punto de fallar. A cambio, comenzó a pagar a la empresa Bitcoin, Bitdeer, un promedio de 175 mil dólares por hora para mantener las computadoras fuera de línea. Durante los siguientes cuatro días, Bitdeer ganaría más de 18 de dólares millones por no operar, de las tarifas que finalmente pagaron los tejanos que habían soportado la tormenta.

The New York Times ha identificado 34 operaciones a gran escala de este tipo, conocidas como minas de Bitcoin, en Estados Unidos. Todas ellas ejercen una enorme presión sobre la red eléctrica y la mayoría encuentra formas novedosas de beneficiarse de ello. Sus operaciones pueden generar costos, incluidas facturas de electricidad más altas y una enorme contaminación de carbono, para todos los que los rodean, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con el Bitcoin.

Hasta junio de 2021, la mayor parte de la minería de Bitcoin estaba en China. Luego China expulsó las operaciones de Bitcoin, al menos por un tiempo, citando su uso de energía entre otras razones. Estados Unidos se convirtió rápidamente en el líder mundial de la industria.

Desde entonces, no ha quedado claro exactamente cuánta electricidad están usando las minas de Bitcoin en Estados Unidos y su efecto en los mercados de energía y el medio ambiente.