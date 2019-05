Llega cadena hotelera Sheraton

El hotel Four Points by Sheraton llegará próximamente a Ciudad Juárez para conquistar a los viajeros de negocios.

Con una torre de 10 niveles, el nuevo edificio estará ubicado en la avenida Del Charro y Paseo Triunfo de la República, en Plaza Cantabria.

En el exterior de esta plaza se anuncia con mantas la nueva sucursal en esta frontera de la cadena hotelera Marriott.

Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles, confirmó la llegada de Four Points, que vendrá a hacer competencia al gremio.

De acuerdo con la página de Internet de Four Points, se trata de la primera sucursal en todo el estado de Chihuahua y la novena a nivel nacional.

La marca de clasificación Bussines Class tiene presencia en Boca del Río, Cancún, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo y Guadalupe.

En cuanto a precios, van desde los mil a través de los buscadores de hotel, hasta los 2 mil 419 pesos.

En todo el mundo cuenta con más de 250 sucursales distribuidas en 30 países de varias regiones del mundo, incluyendo Asia, Australia, Centroamérica, Europa, Medio Oriente, Sudamérica, África y Norteamérica.

Mientras que Marriott International, con sede en Bethesda, Maryland, Estados Undios, cuenta con más de 6 mil 400 propiedades con 30 marcas de hoteles en 126 países. La compañía también opera los programas de lealtad: Marriott Rewards, que incluye el programa The Ritz-Carlton Rewards, and Starwood Preferred Guest.

El líder de los hoteleros en Juárez recordó que durante el año pasado se inauguró también el Courtyard by Marriott, además de la remodelación que se dio del Holiday Inn y actualmente está en construcción otro tipo boutique.



