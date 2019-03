Llega Beat a México

Beat, la startup griega de movilidad, regresa de manera oficial a la CDMX, después de haber dejado el país hace seis años.

"(México) Es importante por su tamaño, la CDMX es la más grande de Latinoamérica y es un mercado con necesidades muy grandes de movilidad que no están del todo resueltas, entonces por eso vemos que hay una oportunidad muy grande", explicó Cecile Novion, gerente general de Colombia y México.

Beat, en su regreso a México, comenzó operaciones el 18 de febrero de este año y desde entonces ya suma 40 mil conductores registrados y más de un millón 850 mil kilómetros recorridos, lo que significaría un crecimiento de más del 60 por ciento a la semana, de acuerdo con datos de la startup.

Para competir en la CDMX, donde operan más de cinco empresas de movilidad del mismo estilo, Beat apuesta con precios menores en comparación con todas ellas, proclamándose como la opción más accesible.

"El foco que tenemos y el éxito que hemos tenido en los otros países nos dan confianza en que tenemos lo necesario para jugar en este mercado para ser un actor más relevante", comentó Novion.

En cuanto a seguridad, Beat puso a disposición de los usuarios y conductores, diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso de los pasajeros, ellos podrán compartir su ruta con sus contactos.

Además, la startup hace una revisión de la identidad de quien quiera ser conductor para verificar que cumpla con los requisitos.

Otra medida de seguridad será a través de la data que los viajes arrojen junto con Machine Learning, pues así buscarán entender en dónde están los riesgos en cuanto a viajes para bloquearlos antes de que se realice el trayecto.

"Esto es un tema en el cual estamos trabajando con los equipos dedicados para desarrollarlo y para poder volvernos cada vez una opción más segura".

Por ahora no comparten toda esa data con Gobierno, sin embargo, están dispuestos a entregarla para mejora de la movilidad en la Ciudad y así garantizar seguridad a los usuarios y conductores.

La startup se fundó en 2011 en Atenas, Grecia, y en 2017 fue adquirida por Daimler Mobility Services, filial de Daimler, grupo automotriz alemán que integra a marcas como Mercedes Benz.

Hace seis años, Beat intentó llegar al mercado mexicano, sin embargo, al no obtener el éxito esperado, se retiró del País y prefirió centrarse sólo en Lima, Perú, para después avanzar a ciudades de Chile y Colombia.

Para este año aspiran a que México se convierta en su mercado número uno, y para 2020 que sea más grande que todos sus otros mercados juntos (Perú, Colombia y Chile). Esto significaría rebasar los 200 mil conductores y los 6 millones de pasajeros que tienen estos tres países en total.

"Nuestra situación hace seis años era muy diferente a la de hoy, hoy somos parte del grupo de movilidad de Daimler y esto nos da un respaldo financiero significativo para poder ser un jugador relevante en este mercado.

"Estamos convencidos de que hemos aprendido y mejorado para tener un producto mucho mejor y si bien hay mucha competencia, la CDMX es un mercado inmenso donde las necesidades de mercado son también inmensas y hay espacio para todos", concluyó Novion.