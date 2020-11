Llaman a prepararse para ‘nueva economía’

Agencia Reforma

La economía no volverá a ser la misma después de la pandemia, por lo que los juarenses deben prepararse para los cambios que se están suscitando en áreas como comercio electrónico, tecnología y habilidades laborales, según expertos.

La semana pasada el presidente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que nada será igual después del Covid.

De acuerdo con Powell, hallar un empleo en la nueva realidad requerirá de mejores habilidades, y aquellos que no se actualicen serán los que más sufran.

Héctor Núñez, presidente de Desarrollo Económico del Norte AC y experto en desarrollo de productos tecnológicos, puntualizó que Ciudad Juárez y sus instituciones deben tomar en serio las advertencias sobre la nueva economía.

“Efectivamente, las cosas ya no serán iguales, ya que nos guste o no, el uso masivo de tecnologías en todos los ámbitos encontró en la pandemia un acelerante y estamos ahora usando todo tipo de software para comunicarnos o tener clases, por ejemplo”, dijo.

Señaló que ese es el lado menos complicado, “ahora tenemos enfrente el comercio electrónico que le está ganando terreno a aquel que se lleva a cabo de manera física”.

Tenemos también –agregó– la necesidad de nuevas habilidades en los trabajadores, en los sectores industrial, comercial y de servicios.

Todo ello sin mencionar el tema financiero, “que está ahora en plena fase de cambio. Inclusive hasta la manera en que se calculan las tasas de interés va a cambiar en 2021”.

En síntesis, se vienen cambios profundos, dijo.

Hoy se requiere, señaló Núñez Polanco, de expertos en seguimiento a clientes de diversas regiones y culturas, surgen necesidades de preparación, capacitación y en Ciudad Juárez no hay o hay muy pocos.

“Esto lo pongo sólo como un ejemplo, pero la lista es larga y se observa en todos los sectores de la economía. Si no nos preparamos para lo que viene, nos vamos a quedar rezagados, concluyó.

Educación práctica

“Considerando entonces lo que se nos plantea, debemos prepararnos todos para ello y creo que el sector educativo es clave”, indicó Núñez Polanco.

Dijo que muchas habilidades se dejan de lado, “y sabemos que se siguen dando materias que en realidad nunca se utilizan en la vida real”.

Expresó que hay materias en las cuales se invierte mucho tiempo y dinero, para que al paso del tiempo, no se les dé un fin útil.

“Los esquemas educativos deben enfocarse en lo que más va a utilizar la persona en lo laboral, promoverse la innovación y la creatividad”, ejemplificó.

Continuó: “Vemos que se saturan las universidades de carreras como Derecho y al haber demasiados profesionistas en ese campo, es obvio que no habrá suficiente mercado para todos, por decirlo de alguna manera, es decir, no se aprovecharán los años invertidos, no todos tendrán condiciones óptimas de ocupación”.

Comercio electrónico

Un ejemplo de lo que se está gestando es el comercio electrónico, donde ya no es solamente abrir una página web con el carrito de compras.

Hoy se estudia el comportamiento del consumidor a los impulsos en portales y medios de venta, es decir, cómo, por qué y dónde compra.

“Es decir, ya surgió una necesidad de habilidades a la que no se le está prestando atención”, comentó Núñez Polanco.

Cambios tras la guerra

Al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945 se vino una serie de cambios acelerados producto de la experiencia de esa guerra.

En ese entonces cambió el sistema financiero, comercial y tecnológico.

“Sin que suene exagerado, se viene algo similar, en todos esos aspectos”, dijo Núñez.

