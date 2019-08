Llaman a lucha vs corrupción

Casos como “La Estafa Maestra” de Rosario Robles u Odebrecht fueron denunciados por el organismo Mexicanos contra la Corrupción, por lo tanto es a través de la ciudadanía que se debe luchar contra este flagelo, comentó el empresario y activista social Claudio X. González.

El cofundador de este organismo estuvo de visita ayer en Ciudad Juárez para impartir una conferencia en la que destacó que México no está destinado a ser un país corrupto, y para ello es necesaria la participación ciudadana para que se cumpla la ley.

“Difícilmente vamos a llegar como país a donde queremos llegar si no generamos las condiciones de certeza, de confianza, de orden y de paz que se requieren para que se pueda explayar el potencial de las personas de Juárez, Chihuahua y México”, dijo.

Ante líderes empresariales, representantes de organismos sociales, ciudadanía en general y hasta funcionarios de Gobierno, destacó que el costo de la corrupción en el país tiene un valor de entre el 5 y el 10 por ciento del total del producto interno bruto.

“La corrupción es generalizada, es pública, privada y social, tendemos siempre a ver esto como un problema de un gobernador o un presidente municipal, pero es un problema social mucho más amplio porque también se involucran las empresas y la sociedad”, recalcó.

Ejemplificó que algunos países como Suecia, Alemania y Estados Unidos, también tuvieron casos de corrupción en el pasado, aunque el activismo ciudadano ayudó al buen gobierno.

También informó que el 97 por ciento de los delitos en el país quedan impunes debido a que la mayoría de las víctimas no los denuncia por falta de confianza ante las autoridades.

Generar un Estado de Derecho y educación de calidad, son dos temas que se deben abordar para generar una base firme para el desarrollo de México, agregó.

Desde Mexicanos contra la Corrupción se trabaja en el activismo social a través de investigaciones aplicadas y periodísticas, además de litigios estratégicos y comunicación y movilización ciudadana a través de las redes sociales.

“La falta de Estado de Derecho en el país es uno de los temas que se deben combatir y Plan Estratégico está al pendiente de esto”, recalcó.