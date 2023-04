Llama IP a quitar ‘permisividad’ a migrantes

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio Ramos Guevara, pidió a las autoridades dejar de ser permisivas con los migrantes.

El líder empresarial llamó a aplicar la ley también a los extranjeros, quienes desde su llegada a Ciudad Juárez han hecho actos que van en contra de las normas del buen gobierno.

“¿A poco les vamos a dar tratos especiales sólo porque son migrantes? Ellos deben vivir bajo las mismas leyes que vivimos todos”, expresó.

“Vienen a exigirnos un trato de primera y yo creo que no debería ser así. La Policía no nos cuida a nosotros y los ponen a cuidar a los migrantes. La Policía debe salvaguardar la seguridad del ciudadano juarense, no de los migrantes”, agregó el líder de los comerciantes en relación con el comentario que realizó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sobre el descuido que se ha dado a la ciudadanía ante el arribo de los extranjeros.

El presidente de Canaco agradeció a las autoridades municipales el desalojo que se logró en el hotel De Luxe, que fue clausurado luego de la invasión de los migrantes.

“Se desalojó y luego regresaron, entonces fueron a invitarlos otra vez a que se salieran y lo hicieron. Ahorita está desalojado, pero yo creo que tenemos que estar al pendiente de la conducta de los migrantes, porque ellos buscan dónde meterse y refugiarse, y van a estar buscando este tipo de fincas, por lo que aunque nos hayan atendido, el problema sigue”, expresó.

El presidente de la Canaco manifestó su preocupación por una caravana de migrantes que se aproxima desde Centroamérica.

Mencionó que en una reunión que sostuvo con mandos militares la tarde del lunes se les propuso instalar un retén a la altura de Jiménez para revisar la estancia legal de los extranjeros en el país, ya sea por medio de una visa humanitaria o un permiso de permanencia en México.

“Anoche nosotros les cuestionábamos a los militares qué es lo que están haciendo vía terrestre, porque vía aérea, cuando llegan al aeropuerto, ahí está el Instituto Nacional de Migración checando que cada pasajero venga debidamente documentado, pero por la vía terrestre no se está haciendo nada”, comentó.

Agregó que los militares se comprometieron a que en el punto de Precos, donde pasa el tren, se comienza a revisar ya a todos los que vienen en las caravanas de migrantes, para detener a aquellos que llegan sin permiso.

“Como dato frío nos dijeron que más de la mitad vienen indocumentados y que al resto los están regresando”, afirmó.

