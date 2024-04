¿Listo para declarar? ¡Falla sistema del SAT!

La plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta fallas que impiden que los contribuyentes realicen su declaración en el primer día del mes destinado al cumplimiento.

El problema se ha presentado para varios usuarios desde las primeras horas del día.

En abril, las personas físicas deben presentar su declaración, para lo cual el SAT cuenta con una plataforma en la que se encuentran precargadas las facturas e información a declarar de los contribuyentes, una herramienta que facilita la presentación de la información ante el fisco.

No obstante, muchos contribuyentes no han podido acceder al sistema. Durante los primeros minutos de este 1 de abril, el mensaje en la página web argumentaba mantenimiento.

"En el Servicio de Administración Tributaria queremos brindarte la mejor experiencia, por ello, en este momento estamos realizando acciones de mantenimiento. Gracias por su comprensión", advirtió la plataforma a usuarios al querer acceder en la pestaña destinada a la herramienta de declaración anual.

Más tarde, el mensaje advertía error al intentar acceder.

"Ha ocurrido un error al procesar su última acción".

El sitio web cuenta con un chat para apoyar en el proceso a los usuarios, sin embargo, su función también se ha visto interrumpida sin que los usuarios logren obtener ayuda a través de ese canal.

Diversos contribuyentes han evidenciado en redes sociales la falla del sitio que les impide hacer sus declaraciones, acompañados de diversos memes

Las imágenes de los contribuyentes revelan la leyenda de error seguida por decenas de números y el mensaje "System Down. Please try again later" (Se cayó el sistema. Intente más tarde), también la de "Aplication Web Server Busy" (Servicio web ocupado), "Está página no funciona", "En mantenimiento" o "Ha ocurrido el siguiente error".

"Mñeeeeh. Aprovechaba que estaba despierto para presentar la declaración y el portal del SAT en mantenimiento", dijo en la red social X el usuario Ramsés @Ram_Beerman.

"Así el nivel de nuestro sistema de administración tributario #SAT @SATMX patético", dijo el usuario rodolfo salgado @RodSaer.

Hasta el momento, las fallas persisten.

De acuerdo con contadores consultados, la página del SAT ha estado muy saturada y esperan que se sature o presente más fallas en los siguientes días.