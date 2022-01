Limón caro golpea a sector restaurantero

Ciudad Juárez.— El incremento en el precio del limón que en esta ciudad ha alcanzado hasta los 79.99 pesos por kilo, también ha representado un duro golpe para el sector restaurantero, principalmente de aquellos como marisquerías y taquerías que ven en el cítrico un elemento indispensable para sus platillos.

Martín García, propietario de una cadena de restaurantes de mariscos en la ciudad y consejero de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que el alza a diferentes alimentos como el limón ha orillado al gremio a asumir los gastos extra en un intento por no afectar al consumidor final, mientras que en algunos establecimientos pudieran tomar diferentes medidas para disminuir el impacto.

“Ahora nos toca sufrirla con el limón, para nosotros es un impacto del 100 por ciento cada vez que hay un problema en el área de la agricultura, ya que se complican las cuestiones de logística y transporte de algún producto, en nuestro caso, el alza al limón sí nos preocupa porque es un elemento por añadidura en los platillos que nosotros vendemos que son mariscos y no podemos racionar o aumentar el precio”, comentó.

Otros de los negocios que se han visto afectados por el alza han sido las taquerías; Daniel Domingo Rodríguez, propietario de un establecimiento popular de venta de barbacoa en la ciudad, explicó en el último mes, el precio del limón los ha orillado a tener que reducir gastos en otras áreas para poder seguir comprando el insumo.

“Hace mes y medio comprábamos una bolsa de aproximadamente 20 ó 23 kilos por 200 o 230 pesos, ahorita, por esa misma cantidad estamos pagando de entre mil y mil 100 pesos, la cuesta de enero nos está pesando, pero no estamos racionando el cítrico, más bien estamos aguantando el gasto porque al cliente no le puedes decir que no hay o cobrarles un extra porque lo ahuyentas, lo que hemos hecho es reducir el desembolso en otras áreas, ya sea en personal y otras cosas, porque el limón es un elemento esencial del alimento que servimos y no vemos cuando haya una regulación”, comentó.

Para ambos empresarios, el alza se ha dado no sólo en el limón, sino en la mayoría de las frutas y/o verduras que se venden en la ciudad.

El kilo de limón en Ciudad Juárez alcanzó los 79.99 pesos, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); siendo uno de los productos de la canasta básica que más se han encarecido. La Secretaría de Economía (SE) informó que entre la segunda semana de 2021 y el mismo periodo de este año, el costo promedio del cítrico pasó de 15.90 a 75 pesos por kilo en las centrales de abasto; aunque en los mercados y recauderías llegó hasta 80 pesos.

Este último dato implicó un incremento de 403.14% en 12 meses; con un alza extraordinaria de 40% entre la última semana de 2021 y la primera de este año. Durante el pasado mes de diciembre, el precio de este cítrico cerró en los 36.90 pesos por kilo.