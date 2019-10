Lideran el futuro de las carreras

Carreras como las ciencias, matemáticas y tecnología, aunadas con la comunicación y creatividad son tan sólo algunos ejemplos del panorama laboral del futuro, de acuerdo con un estudio presentado por el Foro Económico Mundial: The Future of Jobs.

Dicho estudio revela que el 65% de los niños que ingresaron a la primaria en el 2017, terminará trabajando en puestos laborales completamente nuevos y que aún ni existen.

En ese sentido, el panorama profesional muestra una evolución a pasos agigantados, por lo que expertos aseguran que las carreras denominadas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en inglés) son la tendencia, sin embargo, auguran que en el futuro no bastará con saber codificar o desarrollar plataformas digitales.

Ante esta situación prevén una nueva era entre “ciborgs” y algoritmos, en donde la comunicación, la creatividad y las ideas serán también un factor importante.

“Las máquinas en el futuro no van a reemplazar los humanos, simplemente debemos estar atentos para crear esos nuevos empleos que hoy en día no existen. “Enfrentamos la oportunidad de hacer negocio con nuestra creatividad, en lo que realmente nos gusta o divierte hacer”, comentó Josué Delgado, CEO de INCmty, festival de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador.

En ese sentido, el INCmty ofrecerá una serie de conferencias en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el marco del ‘Creative Summit’, convención que busca explorar la imaginación constructiva, las ideas y la tecnología de la industria creativa.



