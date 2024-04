Lidera México en niños emprendedores

Ciudad de México.- Actualmente, México es líder en la formación del emprendimiento infantil, aseguró María del Carmen Cabrera, presidenta y fundadora de Businesskids.

"Nosotros ya llevamos formados en el mundo más de 200 mil niños emprendedores, y en México más de 170 mil niños", sostuvo en entrevista.

Comentó que la mayor parte de los colegios que empiezan a hacer emprendimiento infantil, terminan haciéndolos con Businesskids.

Cabrera explicó que esta firma es el primer programa de desarrollo emprendedor infantil, en el que los niños aprenden a emprender a través del juego, ya que es una metodología lúdica basada en la psicología y neurociencia que permite que desarrollen conexiones neuronales que dan paso a la innovación.

Fomentar el emprendimiento desde temprana edad genera que los niños y las niñas puedan evitar caer en el trabajo infantil (dependiendo cada caso), continuando sus estudios y aprendiendo sobre los temas que más les interese, añadió.

Para seguir enseñando a los niños a formar sus propias empresas, dijo que han invertido más de 2 millones de dólares en investigación y desarrollo.

Cabrera añadió que a través del juego y de la creación de negocios a su alcance, fortalecen el autoestima, creatividad, capacidad de trabajo en equipo, desarrollo social, conciencia de servicio, apoyo a la comunidad y autoconfianza de los niños.

Dijo que con las dinámicas que realizan descubren su vocación y la inmersión al emprendimiento se realiza mediante 22 materias.

"A partir de ahí el niño va a generar ideas y convertir esa vocación en crear un negocio de lo que ama...", sostuvo.

La representante de la compañía aclaró que no es ponerle trabajo a los niños para que aprendan alguna actividad.

"No hay que perder de vista que son niños, son menores de edad, entonces el emprendimiento está en el terreno de un niño menor de edad, no va a sostener una familia ni mucho menos, el niño va a crecer con un negocio, y cuando tenga 18 años podrá constituirlo, pero no hay que darle la carga de un sistema económico nunca.

"El emprendimiento infantil es, empezar a emprender desde temprana edad, para cuando ya tenga más de 18 años ese negocio se convierte en una empresa", destacó.

De acuerdo la encuesta nacional de trabajo infantil (ENTI) 2022 del Inegi, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaban trabajo infantil, lo que representó una tasa de 13.1 por ciento.

Para las niñas dicha tasa fue 10.7 por ciento y para los niños fue 15.5 por ciento. Además 2.1 millones (7.5 por ciento) de niñas, niños y adolescentes laboraron en actividades económicas no permitidas, cifra similar a 2019 pero cuatro puntos porcentuales menos que en 2007.